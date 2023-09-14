Клон Fall Guys под названием Stumble Guys сорвал кассу на iPhone

Игра Fall Guys получила широкую известность еще в 2020 году, когда на консолях PlayStation вышла ролевая игра Takeshi's Castle. С тех пор игра набирала обороты, выйдя на консоли Xbox и собрав миллионы игроков в результате перезапуска в режиме free-to-play. Вскоре после своего успеха игра "Stumble Guys" появилась на мобильных платформах, чтобы воспользоваться популярностью Fall Guys. Теперь клон игры должен появиться и на консолях.

Ранее было объявлено, что игра Stumble Guys выйдет на Xbox One и Series X|S, но теперь подтвердилось, что она появится и на консолях PlayStation. Разработчику "Scopely" достаточно взглянуть на один-единственный скриншот, чтобы понять, откуда игра черпает вдохновение - из одноименной игры Fall Guys.

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Для непосвященных Stumble Guys - это самая массовая игра на мобильных платформах: клон Fall Guys был загружен более 250 млн. раз как на iOS, так и на Android. Кроме того, популярность игры привела к тому, что она получила множество кроссоверов с такими популярными медиа-персонами, как Rabbids, Barbie и даже Mr Beast.

Многие мобильные игры известны тем, что используют популярные консольные игры, но любопытно, что эта игра в итоге также выйдет на консолях. Будет интересно посмотреть, чем все это обернется после выхода игры.