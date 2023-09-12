Тодд Говард упомянул игру Indiana Jones – следующая большая история от MachineGames, которая разрабатывает приключение уже несколько лет, и полноценная презентация не за горами. Тодд Говард подтвердил, что «Индиана Джонс» - следующий большой проект компании.

Еще в 2021 году было объявлено, что студия MachineGames, занимающаяся разработкой Wolfenstein, работает над оригинальной игрой про Индиану Джонса. С тех пор прошло несколько лет без каких-либо новостей, но вскоре ситуация должна измениться. В недавнем интервью, посвященном предстоящему запуску Starfield и различным проектам Bethesda, Тодд Говард намекнул, что игра будет представлена в следующем году.

В интервью Esquire, отвечая на вопрос о проекте Indiana Jones, Тодд Ховард сказал: "Я большой фанат Индианы Джонса. Он может быть перенесен в видеоигры уникальным образом. Игра очевидна: вы исследуете материал. Это про него. Так что если вы играете в игру, как вы почувствуете, что вы действительно играете, а не просто смотрите?. Мы поговорим в следующем году", что свидетельствует о том, что разработка идет полным ходом и что мы получим первое официальное представление об игре где-то в 2024 году.

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Конечно, "Индиана Джонс" - это не прямой проект Тодда Говарда. Говард руководит Bethesda Game Studios, а не MachineGames, хотя как большой поклонник Индианы Джонса и исполнительный продюсер проекта он, несомненно, проявляет интерес к игре и дает свои комментарии по ходу работы. Сроки разработки всегда могут сдвинуться, но пока, похоже, мы можем держать пальцы скрещенными на 2024 году.