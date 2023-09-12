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Анонсирована игра Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
Анонсирована игра по анимационному фильму Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

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Год для Черепашек-ниндзя был очень насыщенным: только в 2023 году успешно вышел новый фильм, DLC для популярной аркадной игры Shredder's Revenge, многочисленные кроссоверы и анонс видеоигры по графическому роману The Last Ronin. Теперь стало известно, что в разработке находится еще одна игра по TMNT: Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.

Как сообщает Gematsu, продолжение недавно вышедшего фильма Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem было анонсировано. Игра, действие которой разворачивается спустя несколько месяцев после событий самого фильма, будет иметь "визуальное оформление, вдохновленное смелым, живописным художественным стилем фильма" и будет сочетать "энергичный командный геймплей ниндзя с юмористическим повествованием".

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Игра издается компанией Outright Games для ПК и консолей и планируется к выходу в 2024 году. Говоря об этом проекте, операционный директор издательства Стефани Малхэм сказала:

"Nickelodeon - один из наших давних лицензионных партнеров, и мы очень рады возможности оживить Черепашек-ниндзя в новой оригинальной видеоигре", а старший вице-президент Paramount по играм и новым медиа Даг Розен добавил:

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#teenage mutant ninja turtles: mutant mayhem
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