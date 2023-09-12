Добавление кроссплея уже включено в дорожную карту пострелизной поддержки Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 уже официально доступна на PS5 и PC, а на прошедшей в прошлом месяце выставке Gamescom компания Larian подтвердила, что до конца года игра выйдет на Xbox. Для тех, у кого есть друзья на нескольких системах, Larian объявила о планах по внедрению кросс-игры.

В настоящее время вы можете переносить свои сохранения Baldur's Gate 3 с одной платформы на другую. Однако вы не можете играть в кооперативе с кем-то на другой системе. Со временем ситуация изменится, и представитель компании Larian Майкл Даус (Michael Douse) подтвердил Eurogamer, что совместная игра в режиме "кросс-плей" находится в планах.

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Вот полная цитата Дауса: "Это всегда было в планах", - сказал он в интервью Eurogamer. "Но мы знали, что это будет не на старте. Она находится в дорожной карте, и хотя у нас есть представление о том, когда мы хотели бы ее подготовить, мы не хотим называть дату, пока не будем уверены".

Возможно, эта функция не будет готова к выходу игры на Xbox в конце этого года, но она должна появиться в 2024 году. В течение нескольких недель после запуска Larian активно работала над исправлениями игры, уделяя особое внимание проблемам, возникающим в поздних частях игры.