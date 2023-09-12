Diablo 4 будет систематически получать новый контент через сезонные обновления

Diablo 4 вышла уже несколько месяцев назад, и большинство хардкорных игроков уже прошли первый сезон игры. Blizzard планирует улучшить контентное наполнение игры со вторым сезоном в октябре, но в 2024 году игра должна получить более существенный толчок в виде первого крупного расширения.

В интервью Dexerto руководитель франшизы Diablo Род Фергюссон (Rod Fergusson) рассказал о планах Blizzard по продлению жизни игры. Он упомянул о ежеквартальных сезонах игры, о которых мы уже знали, а также подтвердил планы по выпуску ежегодных расширений. Ранее Blizzard уже заявляла, что Diablo 4 получит несколько расширений, но о ежегодном выпуске мы слышим впервые.

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Фергюссон заявил, что план создания Diablo 4 рассчитан на "годы и годы", добавив, что первый сезон заложит основу игры, а дальше планируется ее развитие. Мы уже видим, как Blizzard старается увеличить количество контента в эндгейме: в октябре выйдет второй сезон с пятью дополнительными боссами эндгейма, а также новыми способностями вампиров.

Расширение Diablo 4, очевидно, будет больше, чем сезон, включая новый сюжетный контент, возможно, новые локации или изменения карты, а также потенциально увеличенный предел уровня, как это было в Diablo 3: Reaper of Souls.

Если мы будем получать ежегодные расширения Diablo 4, то первое из них должно появиться летом 2024 года.