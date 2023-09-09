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Разработчики Little Nightmares 3 объяснили, почему кооперативного режима на одном экране не будет
Разработчики Little Nightmares 3 отказались от кооператива "на одном диване", чтобы сохранить атмосферу и погружение.

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Little Nightmares - одна из самых интересных новых игр в жанре хоррор за последнее время: первая игра была выпущена в 2017 году, а ее продолжение появится в 2021 году. Анонсированная на выставке Gamescom, Little Nightmares 3 станет первой игрой серии, в которой появится многопользовательский кооператив - но только онлайн. 

В интервью Gamesradar+ разработчики Little Nightmares 3 - Supermassive Games - рассказали о предстоящей игре 2024 года, ее тоне, неявном ужасе серии и многом другом. В Little Nightmares 3 вы сможете пройти путь вместе с другом, правда, только в режиме сетевого кооператива. Объясняя причины такого решения, игровой директор Supermassive Уэйн Гарланд сказал:

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"Совместная игра была самой популярной функцией среди наших поклонников, поэтому нам было очень важно предоставить им такую возможность. Я действительно считаю, что это добавит игре новый уровень, позволяя проходить ее вместе с другом".

Они продолжили: "Нам задавали вопросы об онлайновом и диванном кооперативе. Мы рассматривали такую возможность, но, опять же, если вернуться к атмосфере и погружению в игру, которые мы пытаемся вызвать в Little Nightmares, я думаю, что для нас было важно, чтобы мы придерживались только сетевого кооператива, а не традиционных партийных аспектов".

Little Nightmares - довольно мрачная игра, и поэтому вполне логично, почему команда решила отказаться от локального кооператива, чтобы сохранить тональность игры. Будем надеяться, что это решение оправдается, когда Little Nightmares 3 выйдет в 2024 году.


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#little nightmares 3
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