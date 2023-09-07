AMD готовит новые Ryzen Threadripper 7000

Хотя пока неизвестно, когда компания AMD представит следующее поколение процессоров Threadripper HEDT, производители материнских плат, похоже, уже готовятся к их выпуску. Предыдущие слухи предполагали, что выпуск серии Threadripper 7000 будет отложен, но последние данные говорят о том, что это не так.

Листинг EEC, которым поделился @KOMACHI_ENSAKA (на VideoCardz), содержит явное подтверждение номенклатуры грядущего чипсета HEDT для материнских плат AMD. Как видно из записи, среди всех этих потребительских материнских плат есть плата TRX50 WS (WorkStation).

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Чипсет TRX50 является преемником чипсета TRX40 на базе sTR4, который используется в серии Threadripper 5000. Процессоры Threadripper нового поколения потребуют новой конфигурации сокета и поддержки памяти DDR5. В результате производителям, таким как ASRock, придется выпускать новые материнские платы под эти грядущие процессоры. Именно к ним и относится модель TRX50 WS.

Как видно из названия, эта системная плата не предназначена для рядового потребителя или игровой аудитории. Это плата, ориентированная на рабочие станции, которая будет поддерживать новые процессоры Threadripper 7000. Ожидается, что эти чипы будут иметь до 96 ядер и TDP до 350 Вт. Среди других особенностей платформы следует отметить поддержку памяти DDR5, до 128 линий PCIe 5.0 и другие усовершенствования.

Технические характеристики чипсета TRX50 пока неизвестны, но мы ожидаем получить более подробную информацию о них до конца года.



