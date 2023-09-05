Американская студия разработки видеоигр уже работает над своим следующим масштабным проектом Red Dead Redemption 3

Следующей крупной игрой Rockstar станет не что иное, как Grand Theft Auto 6. Однако это не означает, что другие уважаемые франшизы студии останутся в стороне. Недавняя утечка информации утверждает, что на очереди Red Dead Redemption 3.

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник уже подтвердил, что считает Red Dead Redemption продолжением, в интервью, данном еще в 2021 году, сравнив франшизы Rockstar с такими гигантами индустрии развлечений, как Джеймс Бонд. Однако в том же интервью он подчеркнул, что компания стремится сделать каждую крупную игру Rockstar особенной, что в конечном итоге означает "отдых" игр на некоторое время, чтобы создать спрос на продолжение.

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Утечка MyTimeToShineH недавно заявила, что "Наследие Хогвартса 2" уже на подходе, а также сделала заявление, что "Red Dead Redemption 3" "официально находится в разработке". У этого человека есть опыт утечек информации о фильмах, но он не является известным специалистом по утечкам информации об играх, поэтому мы не уверены, насколько надежны его источники в этой области.

При этом Red Dead Redemption 2 имела огромный успех, хотя ее онлайновая многопользовательская составляющая не получила такой же поддержки, как GTA Online, которая продолжает пользоваться популярностью и сейчас, десять лет спустя. Если третья игра Red Dead Redemption будет создана, будет интересно посмотреть, вернемся ли мы в прошлое, чтобы пролить свет на события, предшествовавшие Red Dead Redemption 2, или увидим совершенно новый состав персонажей.