После монументального успеха «Наследия Хогвартса» стало ясно, что продолжение уже на подход

Несмотря на споры вокруг запуска, игра Hogwarts Legacy вышла в начале этого года и имела огромный успех. За первые две недели было продано более 12 млн. копий игры, и за прошедшие месяцы эти цифры только выросли благодаря выпуску версий для PS4 и Xbox One, а также порта для Switch. Теперь, судя по всему, было объявлено о выходе продолжения.

"Наследие Хогвартса" было выпущено как полноценная игра, без каких-либо планов по выпуску DLC. Возможно, со временем мы все же получим какое-нибудь DLC, но пока об этом ничего не сообщается. Однако это не означает, что за кулисами не ведется никакой работы. Согласно авторитетному источнику, сиквел Hogwarts Legacy "находится в разработке".

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Речь идет о MyTimeToShineH, известном в основном благодаря утечкам информации о грядущих супергеройских фильмах. Несмотря на то, что MyTimeToShineH является авторитетным источником подобных утечек, в игровом пространстве у него нет такого послужного списка. Однако, учитывая, что у этого человека есть источники в компании WB, которая занималась фильмами о Гарри Поттере, а также изданием "Наследия Хогвартса", вероятность того, что он окажется прав, достаточно велика.

При всем при этом не нужно многого, чтобы предсказать продолжение "Наследия Хогвартса". Игра стала одним из бестселлеров этого года, и у нее есть все возможности для развития благодаря выходу версии для Switch, которая откроет доступ к игре миллионам новых игроков.