Redfall — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная Arkane Studios и изданная Bethesda Softworks

С момента выхода игры в мае этого года о Redfall практически ничего не было слышно. С тех пор все разговоры сместились в сторону новой игры Bethesda - Starfield. Однако Пит Хайнс утверждает, что они не забросили игру, и обновления еще будут.

В интервью GI.biz Хайнс затронул тему состояния Redfall, заявив, что "мы сделаем ее хорошей игрой", в том числе благодаря Game Pass и постоянному потенциалу новых игроков, которые могут открыть для себя игру и попробовать ее.

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Вот полная цитата Хайнса: "Запуск The Elder Scrolls Online на ПК не был безупречным, но мы не сдавались. Теперь это безумно популярная мультиплатформа. То же самое произошло с Fallout 76. Redfall для нас ничем не отличается. Ладно, мы не получили того старта, который хотели, но это все равно интересная игра... и мы собираемся продолжать работать над ней. Мы собираемся сделать 60 кадров в секунду. Мы собираемся сделать ее хорошей игрой, потому что мы знаем, что Game Pass, как студия первого лица, живет вечно. Через десять лет найдутся люди, которые присоединятся к Game Pass, и Redfall будет там".

Хайнс добавил, что Bethesda, как правило, не бросает и не отказывается от игр только из-за неудачного начала. Примером тому служат Fallout 76 и The Elder Scrolls Online. ESO вначале была принята не очень хорошо, но благодаря обновлениям и дополнениям разработчикам удалось завоевать свое место на рынке. Fallout 76 на момент релиза была критически воспринята, но со временем команда добавила в игру больше элементов из однопользовательских игр Fallout, которые были востребованы фанатами, чтобы наполнить мир живым содержанием и вернуть игроков в игру.