Компания Elgato представила новое потоковое оборудование в стиле Starfield

В честь выхода игры бренд потокового вещания Elgato, принадлежащий компании Corsair, представил новую линейку продуктов, посвященных Starfield.

Микрофон Starfield Wave:3 и Stream Deck, официально лицензированные Bethesda Game Studios, представляют собой коллекционное издание с дополнительными элементами Starfield, как вы можете видеть на изображении ниже:

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Это не первое сотрудничество Elgato: ранее компания сотрудничала с такими компаниями, как Discord, Optic Gaming и Dreamville Records. Это первое сотрудничество компании с Bethesda, и Тейлор Уорд (Taylor Ward), директор по экосистеме Elgato, сказал, что "это захватывающая возможность объединить игровой мир и мир создания контента".

Это только начало сотрудничества Elgato с Bethesda. В будущем Elgato выпустит еще больше пользовательских релизов, причем не только для Starfield, но и для других франшиз Bethesda, таких как Doom и Hi-Fi Rush.

Пока же Starfield Wave:3 и Stream Deck доступны для покупки в интернет-магазине Elgato.