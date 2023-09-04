AMD прекращает выпуск RX 6650 XT

Согласно последним сообщениям, компания AMD прекратила выпуск видеокарты RX 6650 XT на базе Navi 23, а оставшиеся розничные запасы должны быть исчерпаны в течение нескольких недель.

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Radeon RX 6650 XT, выпущенная в прошлом году вместе с другими модернизированными графическими процессорами серии RX 6×50 на базе RDNA2, продается в Китае по сильно сниженным ценам. Карта была выпущена с MSRP 3099 юаней, но, как отмечает ITHome, теперь ее можно легко приобрести по цене ниже 2000 юаней, иногда доходящей до 1739 юаней.

Изначально непонятная причина снижения розничными продавцами цен на эти карты очень проста: их скоро снимут с производства. Партнеры AIB уже распродали все свои запасы, и розничные сети должны реализовать последние единицы к концу сентября. С прекращением выпуска Radeon RX 6650 XT компания AMD снимает с производства графический процессор Navi 23, который также использовался в графических процессорах Radeon RX 6600 и RX 6600 XT.

Модель RX 6650 XT основана на архитектуре Navi 23 XT, имеет 2048 блоков затенения и 8 ГБ памяти GDDR6 со 128-битным интерфейсом. На смену этой модели пришла Radeon RX 7600, дебютировавшая по более низкой MSRP. Эта карта имеет практически те же характеристики, что и предыдущая, - 2048 блоков затенения, 8 Гбайт памяти GDDR6 и 128-разрядную шину памяти, но в ней используется графический процессор Navi 33.

Помимо технических характеристик, производительность этих двух графических процессоров также довольно схожа, причем RX 7600 опережает их с небольшим отрывом, а также потребляет немного меньше энергии.