Не ваш биткоин: криптовалютные компании Великобритании теперь будут вынуждены изымать некоторые входящие платежи

Так называемое Travel Rule ("Правило путешествий"), вступающее в силу 1 сентября 2023 г., обязывает криптовалютные компании в Великобритании "собирать, проверять и передавать информацию о переводах криптовалют".

Если входящий платеж поступает из зарубежной юрисдикции, не признающей Travel Rule, то британская организация, обрабатывающая этот депозит, должна, по мнению FCA, провести "основанную на оценке рисков оценку того, стоит ли предоставлять криптоактивы бенефициару".

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Проще говоря, если вы не можете доказать, кто и зачем отправил вам деньги, ваша криптовалютная биржа теперь имеет законное право конфисковать ваши средства.

Исходящие переводы также подпадают под действие новых правил: пользователям придется предоставлять сведения о получателях, прежде чем им будет разрешено отправлять деньги со своих цифровых кошельков.

"В соответствии с нашими целями в области защиты прав потребителей и повышения конкурентоспособности Правило перевода является одним из способов повышения стандартов в секторе криптоактивов", - утверждает FCA на своем сайте, проводя, как многие считают, странную эквивокацию между обеспечением безопасности потребителей и произвольным арестом их цифровой собственности.

"Правило путешествий" призвано повысить прозрачность переводов криптоактивов, что затруднит преступникам использование криптоактивов для незаконной деятельности. В частности, Travel Rule способствует усилиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF) на глобальном уровне, помогая криптовалютным компаниям выявлять подозрительные транзакции и проводить эффективную проверку на предмет соблюдения санкций".

Правило путешествий возникло в 1996 г. как протокол проверки денежных средств, запущенный Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Изначально он был ориентирован на платежи в фиатной банковской системе, но в 2019 году межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) расширила его, включив в него "виртуальные активы (ВА) и поставщиков ВА-услуг (VASP)". В прошлом году правительство Великобритании приняло закон, закрепляющий эти более широкие полномочия, и предоставило компаниям срок до 1 сентября 2023 года для соблюдения новых правил.

К числу стран, присоединившихся к новым правилам, относятся также США, Германия, Япония, Сингапур, Швейцария, Канада, ЮАР, Нидерланды и Эстония.

Какие бы юридические или моральные обоснования ни приводили эти страны для введения новых правил, они вряд ли убедят согласиться с этими правилами подавляющее большинство криптоэнтузиастов, использующих цифровые валюты как суверенную форму денег, неподконтрольную правительствам и банкам.

Решение для обеспокоенных граждан очевидно: не надо хранить криптоактивы там, где вы не владеете ключами от кошельков, а также там. где от вас требуют документы.