«River City Girls 2» получает сетевой кооператив для 4 игроков для консолей серии Xbox с поддержкой кросс-игры

В конце прошлого года после долгих ожиданий вышла игра River City Girls 2 с боковой прокруткой. После нескольких технических проблем и проблем с производительностью, возникших при запуске игры, она была обновлена и получила более 100 различных исправлений и изменений. Однако, на этом команда WayForward не остановилась: в новом обновлении в игру был добавлен сетевой кооперативный режим для 4 игроков и многое другое.

Сообщив об этом на своем сайте, WayForward заявила: "Мы рады сообщить, что теперь для River City Girls 2 доступно новое бесплатное обновление, добавляющее сетевой режим для 4 игроков на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam. Это дополнение к уже существующему локальному режиму совместной игры до 4 игроков и онлайновому режиму для 2 игроков с поддержкой кроссплея, доступным на всех платформах, включая Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One".

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Как уже упоминалось, это лишь последнее обновление для игры, предыдущие патчи приносили целый ряд улучшений, включая, в частности, следующие:

Скорость анимации и движения камеры обновлены для более плавного геймплея на всех платформах, эффективное отображение при 60 FPS на PlayStation 4 и 5, Xbox и Steam. Улучшения также можно увидеть на Switch

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Добавление сетевого кооператива для 4-х игроков не могло быть легкой задачей, и поэтому это, по меньшей мере, приятный сюрприз. Будем надеяться, что River City Girls 2 еще долгие годы будет получать множество неожиданных и долгожданных обновлений.