Глава Sonic Team говорит, что пиксельная графика не является «жизнеспособным художественным стилем» для будущих игр.

На протяжении десятилетий мы видели, как многие франшизы отходили от эстетики пиксель-арта - как из-за необходимости прилагать усилия, так и из-за общего технического развития видеоигрового пространства. Хотя многие инди-игры до сих пор используют 8/16-битные стили, похоже, что ежик Соник никогда не вернется к своему культовому облику 90-х годов - по крайней мере, так считает глава Sonic Team.

В интервью, данном GamesRadar+ во время выставки Gamescom, Такаши Иидзука - глава Sonic Team и продюсер грядущей 2D-игры "Sonic Superstars" - рассказал о решении перейти на полигональный художественный стиль, заявив:

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"Мы смотрим на пиксель-арт - это здорово, но когда мы думаем о 10-20 годах в будущем, мы не думаем, что это будет жизнеспособным художественным стилем или представлением для наших игроков. И для того, чтобы продвинуться вперед и сделать реальный шаг вперед, мы хотели убедиться в том, что мы представляем нечто такое, что через 10-20 лет мы все еще будем развивать и создавать новый контент".

Хотя многие студии отошли от пиксель-арта после того, как в конце 90-х - начале 2000-х годов произошла революция в 3D-играх, мы стали свидетелями возрождения этой эстетики, в первую очередь благодаря инди-играм, которые популяризировали этот стиль среди нового поколения игроков.

Тем не менее, высказывание Иидзуки по-прежнему актуально, особенно в связи с тем, что в Sonic Superstars реализовано множество новых механик. Остается надеяться, что когда-нибудь мы все же увидим новую пиксель-арт игру про Соника.