Apple обновит футляр AirPods для зарядки от порта USB-C

В связи с требованиями ЕС, заставляющими производителей смартфонов придерживаться универсального стандарта зарядки, компания Apple собирается представить в этом году первый iPhone с интерфейсом USB-C, окончательно отказавшись от порта Lightning. Однако iPhone может стать не единственным устройством Apple, переходящим на USB-C.

На протяжении многих лет iPad Pro использует USB-C для зарядки, а в ноутбуках MacBook также используется USB-C. Единственными исключениями в линейке Apple являются iPhone и зарядный кейс AirPods, но ситуация должна измениться для обоих продуктов уже через несколько недель.

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По данным источников Bloomberg, Apple не только переводит iPhone на USB-C, но и обновит зарядный кейс AirPods Pro, оснастив его USB-C. Если это действительно так, то после многих лет фрагментации владельцы устройств Apple наконец-то смогут использовать один кабель на всех своих устройствах.

Пользователи Android уже несколько лет используют USB-C, и на данный момент большинство устройств используют этот порт для зарядки, что делает такие альтернативы, как micro-USB, редкостью.

Apple проведет ежегодное мероприятие по презентации iPhone 12 сентября.