The Elder Scrolls VI (Древние cвитки 6) — ролевая компьютерная игра, разрабатываемая компанией Bethesda Game Studios

Игра The Elder Scrolls 6 была анонсирована еще в 2018 году, но с тех пор никаких новостей о ней не поступало. Пока Bethesda сосредоточилась на Starfield, The Elder Scrolls 6 находилась в предпроизводстве. Теперь, когда до выхода космической ролевой игры компании остались считанные дни, представитель Bethesda Пит Хайнс подтвердил, что следующая Elder Scrolls находится на ранней стадии разработки.

В интервью испанскому сайту Vandal исполнительного директора Bethesda Пита Хайнса спросили о том, есть ли какие-либо новости по The Elder Scrolls 6. Он сообщил новую информацию: в то время как считалось, что игра будет находиться в предпроизводстве до выхода Starfield, на самом деле она уже находится в разработке, хотя и на очень ранней стадии.

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Производство должно активизироваться в ближайшие месяцы после выхода Starfield, хотя мы знаем, что Bethesda также планирует как минимум одно DLC для этой игры, и, по словам Хайнса в том же интервью, у Bethesda есть идеи для других DLC, так что мы можем получить еще больше контента для Starfield в будущем.

Учитывая, что The Elder Scrolls 6 находится на ранней стадии разработки, до ее выхода, скорее всего, еще 4 с лишним года.