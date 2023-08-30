Портативная консоль Lenovo Legion Go получит процессор AMD Ryzen Z1 Extreme и память LPDDR5-7500

Несколько недель назад появилась информация о том, что компания Lenovo готовит собственное портативное игровое устройство на базе Windows, аналогичное ROG Ally. Ожидается, что официальный анонс Lenovo Legion Go состоится в конце этой недели, хотя подробности о характеристиках и цене уже появились в сети.

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По данным WindowsReport, Legion Go будет поставляться с операционной системой Windows 11, что обеспечит большую совместимость с играми для ПК. КПК будет оснащен 8,8-дюймовым дисплеем и будет работать на базе процессора AMD Ryzen Z1 Extreme, который был разработан именно для таких портативных игровых устройств. Другие характеристики включают 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью до 1 ТБ.

Согласно сообщению, у Legion Go будет дополнительное преимущество: портативный компьютер сможет работать в паре с дорогостоящими AR-очками Lenovo Legion, что позволит играть в новые виды контента на ходу.

Анонс Lenovo Legion Go состоится в эту пятницу, а в продажу он поступит в октябре по цене 799 долл. Будет ли устройство представлено во всем мире или ограничится определенными рынками, пока неясно.







