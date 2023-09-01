Эргономичная форма Scimitar Elite Wireless позволяет играть многие часы без накопления усталости

Мышь Corsair Scimitar возвращается с новым вариантом исполнения. Сегодня компания Corsair выпускает новую мышь Scimitar Elite Wireless, ориентированную на любителей MMO, которым нужны дополнительные кнопки для быстрого доступа и макросов.

Corsair Scimitar Elite Wireless имеет 16 полностью программируемых кнопок, а также переставляемый слайдер на 12 кнопок на боковой панели, позволяющий расположить дополнительные кнопки так, как удобно вашей руке. Боковая рукоятка также текстурирована для обеспечения дополнительного захвата.

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Новая мышь отличается от своих предшественниц добавлением технологии Slipstream Wireless - беспроводной технологии Corsair с ультранизкой задержкой для периферийных устройств. Благодаря Slipstream время отклика составляет менее 1 мс. Кроме того, для увеличения времени автономной работы можно использовать беспроводной режим Bluetooth. В целом, Corsair Scimitar Elite Wireless должна работать до 150 часов на одной зарядке.

Под капотом находится оптический сенсор Corsair Marksman 26K DPI для отслеживания и ножки мыши из 100% тефлона для плавного скольжения. Мышь доступна уже сегодня по цене £129,99.