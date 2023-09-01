Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22 За пост начислено вознаграждение
Corsair выпускает беспроводную мышь Scimitar Elite Wireless
Эргономичная форма Scimitar Elite Wireless позволяет играть многие часы без накопления усталости

реклама

Мышь Corsair Scimitar возвращается с новым вариантом исполнения. Сегодня компания Corsair выпускает новую мышь Scimitar Elite Wireless, ориентированную на любителей MMO, которым нужны дополнительные кнопки для быстрого доступа и макросов.

Corsair Scimitar Elite Wireless имеет 16 полностью программируемых кнопок, а также переставляемый слайдер на 12 кнопок на боковой панели, позволяющий расположить дополнительные кнопки так, как удобно вашей руке. Боковая рукоятка также текстурирована для обеспечения дополнительного захвата.

реклама

Новая мышь отличается от своих предшественниц добавлением технологии Slipstream Wireless - беспроводной технологии Corsair с ультранизкой задержкой для периферийных устройств. Благодаря Slipstream время отклика составляет менее 1 мс. Кроме того, для увеличения времени автономной работы можно использовать беспроводной режим Bluetooth. В целом, Corsair Scimitar Elite Wireless должна работать до 150 часов на одной зарядке.

Под капотом находится оптический сенсор Corsair Marksman 26K DPI для отслеживания и ножки мыши из 100% тефлона для плавного скольжения. Мышь доступна уже сегодня по цене £129,99.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#corsair
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Corsair анонсирует модульный компьютерный рабочий стол Platform:6
Модульная платформа Corsair 6 выглядит как идеальный письменный стол для творческих людей
Corsair выпустила беспроводную версию игровой мыши Scimitar RGB Elite
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК Вагнер продолжает набор сотрудников
22
Резников потребовал у компаний из Польши вернуть деньги за невыполненные военные заказы
2
Кремль объявляет, что самолет Пригожина, возможно был сбит намеренно
17
Су-57 будет вооружен "охотничьими" ракетами с 300-км радиусом - непрозрачный намек для F-16 ВСУ
5
В лесах Германии и Австрии появилось много радиоактивных кабанов – откуда в Европе радиация и цезий
11
Немецкая компания купила у Швейцарии 25 Leopard 1 по 480 евро за штуку и хочет их отдать Украине
1
Украина модифицировала и уже начала применять крылатую ракету Р-360 «Нептун» с дальностью до 400 км
1
Пакистан стал заложником санкций США – 146 истребителей JF-17 ждут детали для двигателя РД-93 из РФ
+
В Эстонии заявили о 10-кратном превосходстве российской артиллерии над украинской
1
Российские бойцы затрофеили голландскую БМП YPR-765
2
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
13
Авиакомпания Korean Air начала взвешивать пассажиров при регистрации на рейс
6
Handelsblatt: Дни доллара как мировой валюты сочтены
33
В США строят армию из 2000 ударных дронов под управлением ИИ – ударная мощь F-35 за копейки
1
WhatsApp для Mac теперь поддерживает групповые видеозвонки до восьми человек
+
Немецкая пресса: Германия отказалась от газа из РФ, но в 3 раза нарастила закупку удобрений
+
В Беларусь прибыл очередной комплект ОТРК «Искандер-М» российского производства
+
Украинские власти вооружили пограничников старыми дефектными винтовками Cetme L производства Испании
3
Украина уже 3 недели не запускает Storm Shadow – куда ВСУ дели все ракеты от Сунака и Макрона
1
Российский истребитель 5-го поколения Су-57 получил ракету Р-37М с дальностью до 300 километров
+

Популярные статьи

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
24
Собираем топовый игровой ПК для мажоров за 864000 рублей с выбором самых лучших комплектующих
45
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
28
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
55
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
20
Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware
+
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
34
GTA 6 взломал подросток, и сделал это из отеля, в который был поселен полицией за другой взлом
4
Прошло 60 лет после Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу
5
На фоне успеха на Украине Европа проявляет большой интерес к иранским беспилотникам
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
01:27
Плашки 16 гигов, сейчас выпускаются двухранковыми, а меньше, одноранковыми. Т.е. память 32 гига будет быстрее. Два заполненых слота одноранковой памятью, даст аналог двухранковой, что будет быстрее. А...
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
Антон АРИЕЦ
01:19
автор, хоть ты и долбоеб и 2 абзаца повторил слово в слово. но за инфу спасибо. я не знал
Особенности выборов в СССР: можно было купить дефицит и выпить в буфете
REY_B_
01:16
Автор забыл, что Сталин анонсировал многопартийные выборы. Так же следует упомянуть, что их слили, начав якобы "сталинские" репрессии. Которые были ни чем иным, как борьбой за власть и устранением пот...
Особенности выборов в СССР: можно было купить дефицит и выпить в буфете
Rn In
01:05
Ломать не строить, но у голубых обоссаных все по другому.
В сентябре Motorola представит смартфоны Moto G54 5G и Moto G84 5G
Рафис Гарифуллин
01:05
Откуда инфа? Он уже 3 года как банкрот, всё никак не обонкротится😁
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
Антон АРИЕЦ
01:03
пусть свое бомжовое население накормит хотябы и научит пользоватся холодильниками. живут хуже наших бомжей. но зато в космос летают и вот спиртом решили попробовать побаловатся
В Нью-Дели представлен первый в мире автомобиль, полностью работающий на этаноле
Quercus
01:03
Не дает 2 звёзды ставить. 1 накинул за много букв
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Clublife
01:03
Идея пропускать через материнку 600вт, со всеми вытекающими, выглядит как-то так себе
В зону проведения СВО отправлена новая партия танков T-90 и БМП
Rn In
01:02
Корпоративный шпионаж никто не отменял, как и в прочем крыс и кротов, которые за грош мать родную продадут. Да и реверс инженерия не спит. Как только такие процессоры выйдут в свет коммерции, так за ...
Intel представляет 8-ядерный процессор с 528 потоками и оптическими межсоединениями
REY_B_
01:02
А тебе внешний вид вил нигде не щекотит?
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем