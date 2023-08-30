Компания Sharkoon представила довольно оригинальные компьютерные корпуса

Компания Sharkoon представила новую пару корпусов формата ATX mid-tower. Новые корпуса VS8 и VS9, ориентированные на тех, кто предпочитает минимализм, выпускаются в двух вариантах: без бокового окна и подсветки, предназначенные для офисов и бизнес-машин, и игровой вариант, оснащенный окном из закаленного стекла и RGB-светодиодами.

Передние панели стандартных офисных версий VS8 и VS9 выполнены в минималистичном стиле, поэтому корпуса легко вписываются в деловую обстановку, домашние кабинеты или домашние офисы. В комплект поставки входит предустановленный сзади 120-мм вентилятор для отвода теплого воздуха. В передней части корпуса можно установить еще до трех 120-мм вентиляторов для притока холодного воздуха. Два дополнительных крепления для вентиляторов можно найти в крыше корпуса.

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Игровые версии VS8 и VS9 оснащены боковой панелью с окном из закаленного стекла, обеспечивающим хороший обзор сборки, а также RGB-подсветкой. Игровые версии также поставляются с дополнительными вентиляторами: два 120-мм вентилятора в передней части корпуса и еще один 120-мм вентилятор в задней части.

Обе версии этих корпусов поддерживают жидкостное охлаждение, поэтому можно установить 360-мм радиатор в передней части корпуса или 280-мм радиатор в крыше. Для хранения данных предусмотрено место для двух 3,5-дюймовых жестких дисков или четырех 2,5-дюймовых SSD, а крепления для дисков находятся за лотком материнской платы или на кожухе блока питания. При желании можно установить дисковый отсек. Наконец, что касается ввода/вывода, то на передней панели корпуса расположены два порта USB 3.0, два порта USB 2.0 и обычные аудиоразъемы. В RGB-версиях корпусов порт USB 2.0 удален, вместо него установлен порт USB Type-C.

Корпуса Sharkoon VS8 и VS9 появятся в продаже в ближайшее время по цене 44,90 евро за стандартную версию и 59,90 евро за RGB-вариант.



