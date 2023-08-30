Kinetic Games объявила о переносе даты выхода консольного релиза хоррора Phasmophobia

Игра Phasmophobia получила широкую известность еще в 2020 году, когда она была выпущена в раннем доступе и практически сразу же стала успешной. За прошедшие годы команда Kinetic Games продолжила кропотливую работу над игрой, улучшая ее по всем направлениям. Следующим шагом Phasmophobia должно было стать появление игры на консолях PlayStation и Xbox текущего поколения. К сожалению, релиз перенесен с этого месяца на октябрь, но есть и небольшой плюс.

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Сообщив об этом в Twitter, команда Kinetic Games заявила: "Уважаемое сообщество Phasmophobia, прежде всего, мы хотели бы поблагодарить вас за поддержку и за то, что вы так же, как и мы, с нетерпением ждете консольного релиза. В связи с недавним пожаром в нашем офисе и непредвиденными проблемами в разработке, наши возможности по тестированию и разработке значительно снизились".

Они продолжили: "После тщательного рассмотрения мы приняли непростое решение отложить консольный релиз, первоначально запланированный на август, пока мы не разберемся со всеми проблемами. Теперь мы планируем выпустить игру в октябре, на неделе, предшествующей Хэллоуину. Это даст нам необходимое время на доработку и отладку. Ваше терпение и понимание очень важны для нас, и мы с нетерпением ждем выхода Phasmophobia на консолях".

Несмотря на то, что игра Phasmophobia будет выпущена прямо перед Хэллоуином, это, безусловно, печально для всех участников процесса, особенно для команды Kinetic Games. Phasmophobia, будучи игрой-ужастиком, ориентированной на кооперативное прохождение, как нельзя лучше соответствует атмосфере Хэллоуина, и хочется надеяться, что игра снова станет хитом, когда появится на консолях.



