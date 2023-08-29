Sony зарегистрировала новую торговую марку Astro Bot — новая игра про Астро для PlayStation 5 на подходе

За последние несколько поколений Астробот стал своего рода талисманом PlayStation и ее различных консолей: на гарнитуре PSVR первого поколения появилась самостоятельная игра "Астробот: Rescue Mission", а на PS5 появилась отличная игра Astro's Playroom. Тем, кто хочет новых приключений с роботом-талисманом PlayStation, ждать осталось недолго: компания Sony подала заявку на регистрацию товарного знака "Astro Bot".

Как сообщает Gematsu, всего несколько дней назад, 25 августа, Sony Interactive Entertainment подала заявку на несколько товарных знаков на имя Astro Bot в Европе. Вслед за этим пользователь ResetEra, LightKiosk, обнаружил, что аналогичная торговая марка была подана и в США на прошлой неделе, что еще больше подтверждает идею о том, что Sony планирует нечто грандиозное в отношении этого IP.

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Несмотря на то, что Astro Bot полюбился многим за его забавный платформер, бесконечные отсылки и в целом высококлассный опыт, талисману еще предстоит сыграть главную роль в крупной игре от первого лица, а единственная самостоятельная игра, которая у него есть, в настоящее время заблокирована за аппаратным обеспечением PSVR первого поколения.

Независимо от того, к чему приведет появление этой торговой марки, мы надеемся, что рано или поздно мы получим еще одну полноценную игру про Астробота, будь то на PS5, PSVR2 или на обеих платформах.



