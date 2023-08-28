Является девятой игрой в серии God of War и прямым сюжетным продолжением игры God of War

В прошлом Sony выпускала крупные дополнения для некоторых из своих крупнейших однопользовательских эксклюзивов. God of War (2018) в итоге не получила расширения, но, согласно новой утечке, God of War: Ragnarok получит расширение.

Это хорошо согласуется с недавними объявлениями о вакансиях, в которых Sony Santa Monica искала новых разработчиков, знакомых с God of War (2018) и Ragnarok.

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Sony официально не объявляла о планах по созданию нового контента God of War: Ragnarok, но если эта утечка достоверна, то мы должны услышать что-то в 2024 году. Добавление расширения также может послужить хорошим поводом для возвращения игроков и запуска сохранения New Game+.

Если DLC действительно существует, то мы можем столкнуться с ситуацией, когда оно будет выпущено только для PS5-версии игры, как это произошло с расширением Horizon Forbidden West. Некоторые сторонние разработчики также предпочитают выпускать расширения для кросс-ген игр только на next-gen, например, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - самый яркий пример.



