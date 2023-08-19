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Человеку с мертвым мозгом пересадили почку свиньи и она работает больше месяца
Хирурги надеются, что трансплантация межвидовых органов в конечном итоге поможет спасти жизни человеческих пациентов.

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Доктор Роберт Монтгомери, директор института трансплантологии NYU Langone, готовит почку свиньи к пересадке человеку со смертью мозга в Нью-Йорке

Хирурги США объявили о том, что свиная почка, пересаженная ими в организм человека с умершим мозгом, нормально функционирует уже более месяца, что является многообещающим признаком в деле решения проблемы повсеместного донорства органов.

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Хирурги из Института трансплантологии при Нью-Йоркском университете Langone заявили в среду, что этот рубеж является самым длительным сроком функционирования свиной почки у человека, хотя и умершего.

"Мы получили генетически отредактированную свиную почку, которая просуществовала у человека более месяца", - сказал журналистам директор института Роберт Монтгомери.

По его словам, полученные результаты дают "дополнительные гарантии" для будущих исследований на живых пациентах. Свиная почка была генетически модифицирована таким образом, что в ней отсутствовал ген, производящий биомолекулы, которые иммунная система человека атакует и отторгает.

Исследователи достигли новой вехи в будущем трансплантации органов: модифицированная свиная почка, пересаженная человеку, успешно функционирует уже 32 дня подряд.

Ученые надеются, что межвидовая трансплантация поможет оказать помощь многим людям, ожидающим потенциально жизненно важные органы.

В настоящее время в США более 103 000 человек нуждаются в пересадке органов, из них 88 000 - почек. Тысячи людей ежегодно умирают в ожидании пересадки.

Прорыв среды начался с пересадки свиной почки в организм Мориса "Мо" Миллера, внезапно умершего в возрасте 57 лет, тело которого было передано науке его семьей.

По словам исследователей, они будут продолжать наблюдать за ходом эксперимента, который продолжается уже второй месяц.

Ученые надеются со временем продвинуться достаточно далеко, чтобы использовать органы животных для спасения живых людей, и трупы, пожертвованные для научных исследований, играют важную роль в исследованиях и экспериментах.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рассматривает вопрос о том, можно ли разрешить небольшие выборочные исследования по пересадке свиных сердец и почек пациентам-добровольцам.

Успехи, подобные эксперименту Нью-Йоркского университета, могут способствовать продвижению этих работ. В среду Университет Алабамы в Бирмингеме также сообщил о том, что пара свиных почек беспрепятственно функционировала в другом донорском организме в течение семи дней.


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#свиная почка
Источник: aljazeera.com
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