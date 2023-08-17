Российский космический аппарат "Луна-25" вышел на окололунную орбиту в рамках первого за почти 50 лет полета на Луну.

Российский космический аппарат "Луна-25" вышел на окололунную орбиту, что стало важным шагом в реализации первой за почти 50 лет российской лунной миссии и стремления Москвы первой высадиться на южном полюсе Луны в поисках замерзшей воды.

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В среду в 12: 03 (09: 03 GMT) по местному времени российский космический аппарат "Луна-25", стартовавший с Земли 10 августа, вышел на орбиту Луны, сообщили в Роскосмосе.

"Впервые в новейшей истории России автоматическая станция выведена на лунную орбиту в 12: 03 по московскому времени", - сообщил представитель Роскосмоса агентству AFP.

Зонд будет находиться на орбите высотой 100 км (62 мили) над поверхностью Луны в течение пяти дней до запланированной на понедельник, 21 августа, посадки к северу от кратера Богуславский на южном полюсе Луны.

В начале этого месяца индийский космический аппарат "Чандраян-3" вышел на орбиту Луны, после чего в конце месяца планируется его посадка на южном полюсе Луны.

Аппарат "Луна-25" размером примерно с небольшой автомобиль будет работать на южном полюсе в течение года, где в последние годы ученые американского космического агентства NASA и других космических агентств обнаружили следы замерзшей воды в кратерах.

На снимке, сделанном с камеры лунного посадочного аппарата "Луна-25" во время полета к Луне, видны эмблема миссии и ковш лунного манипуляторного комплекса, 15 августа 2023 года.

На снимке, сделанном 15 августа 2023 года из камеры российского космического аппарата "Луна-25" во время полета к Луне, видны эмблема миссии и ковш лунного манипуляторного комплекса.

Наличие воды на Луне имеет значение для ведущих космических держав, поскольку потенциально может позволить более длительное пребывание человека на планете, что даст возможность добывать лунные ресурсы.

Космический аппарат "Луна-25" является частью российской лунной программы, цель которой - создание космической станции на небесном теле к 2040 году.

По словам Анатолия Зака, создателя и издателя сайта RussianSpaceWeb.com, отслеживающего российские космические программы, ни один российский космический аппарат не выходил на лунную орбиту со времен лунной экспедиции "Луна-24", осуществленной Советским Союзом в 1976 году.

"Выход на лунную орбиту является абсолютно критическим для успеха этого проекта", - сказал Зак информационному агентству Reuters.

"Это первый случай для постсоветского периода", - сказал он.

Некоторые называют это второй лунной гонкой, поэтому для России очень важно возобновить эту программу". Луна-25" - это не просто одна миссия, это часть гораздо более широкой российской стратегии, рассчитанной на 10 лет вперед", - добавил он.

Изначально Роскосмос сотрудничал с Европейским космическим агентством (ЕКА) в рамках российской лунной программы. Однако после полномасштабного вхождения России на Украину в феврале 2022 года ЕКА прекратило сотрудничество с Москвой.



