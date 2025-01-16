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dayX
Путин поручил изучить вопрос о сроках давности при деприватизации
США и Евросоюз усиливают давление на российскую экономику, вводя санкции против ключевых отраслей. Ограничения затронули нефтегазовый сектор, транспортировку ресурсов и импорт алюминия, что грозит глобальными сбоями и ростом цен. Москва готовится к ответным шагам, акцентируя внимание на защите национальных интересов и стабилизации внутреннего рынка.

В Кремле заявили, что нужно свести к минимуму последствия новых санкций США против нефтегазового сектора. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул: все решения будут приниматься с оглядкой на интересы страны и компаний, занятых в энергетике.

Российские власти изучают ситуацию вдоль и поперек, чтобы выбрать самый выгодный план действий. Песков заметил: меры должны снижать ущерб и защищать национальные интересы.

Евросоюз тоже не отстает — подумывает о санкциях, включая запрет на импорт алюминия. Как говорит Песков, такие ограничения могут расшатать и без того хрупкий мировой рынок. Эксперты уверены: цены полезут вверх, а логистика начнет буксовать.

10 января США ударили новым пакетом ограничений. Под раздачу попали крупные игроки — «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», более 180 судов, перевозящих топливо, и десятки нефтесервисных компаний. Это серьезно усложняет экспорт нефти и закрывает двери на международные рынки.

Как передает Reuters, ЕС готовит 16-й пакет санкций. В планах — запрет на алюминий и поэтапный отказ от российского СПГ. Bloomberg уточняет: такая политика ударит по России, но и Европе аукнется, особенно в энергетике.

Россия санкции не признает и требует их отмены. Владимир Путин уже заявил: снятие ограничений — одно из главных условий для начала переговоров по Украине.

#сша #санкции #путин #дмитрий песков
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