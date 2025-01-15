НАТО приняло решение существенно нарастить своё присутствие в Балтийском регионе. В ответ на участившиеся повреждения подводных кабелей альянс задействует корабли, авиацию и беспилотники.

НАТО запустило масштабную операцию под названием Baltic Sentry («Балтийский часовой»), чтобы усилить патрулирование Балтийского моря. Такое решение приняли в ответ на частые повреждения подводных кабелей связи. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Операция рассчитана на три месяца, но, если потребуется, её могут продлить. В ходе миссии задействуют фрегаты, патрульные самолёты и беспилотники.

Туск отметил, что за последние месяцы в Балтийском море неоднократно фиксировали обрывы кабелей связи. Это подтолкнуло к принятию беспрецедентных мер для защиты региона. Польша уже вывела в море четыре корабля ВМС для охраны своих объектов. Варшава готова досматривать суда, если есть подозрения в причастности к диверсиям.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что операция Baltic Sentry задействует самые передовые технологии. Беспилотники будут следить за состоянием подводных конструкций, а координация с союзниками позволит объединить усилия и максимально эффективно использовать местные системы наблюдения.