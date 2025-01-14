Масштабный сбой в работе Рунета привел к временным перебоям в доступе к популярным интернет-ресурсам. Роскомнадзор оперативно выявил проблему и сообщил о кратковременных нарушениях связности, которые были быстро устранены.

Во время крупного сбоя Рунета, Роскомнадзор сообщил о «кратковременном нарушении связности». На данный момент сеть полностью восстановлена, сообщили в ведомстве.

14 января пользователи из разных регионов столкнулись с глобальными проблемами доступа к интернет-ресурсам. Ошибки затронули как веб-сайты, так и мобильные приложения. Среди пострадавших оказались крупные провайдеры, такие как «Акадо», МГТС, «Ростелеком» и «Теле-2». Также сбои фиксировались в работе портала госуслуг, поисковой системы Google и «Википедии».

Роскомнадзор оперативно сообщил, что служба мониторинга и управления сетью связи быстро устранила проблему. В официальном заявлении подчеркивалось, что работа сети восстановлена в кратчайшие сроки.

Компании «Ростелеком» и «Билайн» заявили, что проблемы не связаны с их инфраструктурой. Представитель VK подтвердил, что сервисы компании функционируют стабильно. Координационный центр доменов также опроверг информацию о сбоях в доменах верхнего уровня .ru и .рф.

Согласно заявлению Роскомнадзора, причиной сбоя стала авария на магистральной сети одного из операторов связи. Инцидент удалось локализовать и устранить в течение двух часов.

Проблемы с доступом к интернет-ресурсам наблюдались и ранее, 6 января. Пользователи МТС, МГТС и «Ростелекома» чаще других сообщали о неполадках. На пике количество жалоб достигло 6 тысяч, преимущественно от жителей Москвы и ближайших регионов.