Минюст предложил пересмотреть размеры штрафов за экономические преступления, учитывая инфляцию. Ведомство планирует проиндексировать суммы по ряду статей УК, чтобы восстановить их эффективность и соразмерность ущербу. Это затронет такие нарушения, как уклонение от налогов, банкротство и махинации с ценными бумагами.

Минюст России предложил пересмотреть размеры штрафов за экономические преступления. Ведомство хочет проиндексировать суммы штрафов по 36 статьям Уголовного кодекса, учитывая инфляцию. Изменения коснутся таких нарушений, как уклонение от налогов, преднамеренное банкротство, махинации с ценными бумагами и другие правонарушения. Законопроект уже размещен на портале правовых актов.

Авторы инициативы полагают, что увеличение штрафов сделает наказания более соразмерными ущербу и повысит их эффективность. В пояснительной записке отмечается, что за прошедшие годы инфляция сильно снизила реальное воздействие штрафных санкций. Новые суммы должны восстановить баланс между тяжестью преступлений и наказанием.

Поправки затронут статьи, связанные с экономическими преступлениями. Основные изменения:

Уклонение от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК): штрафы вырастут с 100–300 тыс. рублей до 500 тыс. – 1,5 млн рублей.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК): текущий диапазон 200–500 тыс. рублей хотят заменить на 0,8–2 млн рублей. В части 2 штрафы могут достичь 4 млн вместо прежних 3 млн рублей.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК): верхний предел штрафа увеличат с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Мошенничество в бизнесе (ст. 159 УК): максимальный штраф за значительный ущерб повысится с 1 млн до 1,5 млн рублей.

Минюст утверждает, что увеличение штрафов поможет улучшить наполняемость бюджета и усилить превентивный эффект закона. Новые меры также затронут пороговые значения крупного и особо крупного ущерба, которые ранее уже способствовали переводу части преступлений в административную плоскость.