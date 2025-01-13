Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dayX
Россия и Турция указали на угрозы энергетической безопасности
Россия и Турция выразили обеспокоенность ситуацией в сфере энергетики, подчеркнув необходимость предотвращения действий, которые могут подорвать стабильность поставок и создать угрозы для энергетической безопасности региона.

Турция готова ежегодно поставлять до 10 миллиардов кубометров газа в Европу после остановки транзита российского газа через Украину. Это возможно благодаря Трансбалканскому газопроводу. Однако реализация планов требует политической воли и обязательств со стороны Европы.

Сергей Лавров обсудил с Хаканом Фиданом вопросы энергетики и стабильность поставок газа. Обе стороны подчеркнули необходимость избегать шагов, угрожающих энергетической безопасности региона.

Темой переговоров стало также урегулирование конфликта в Сирии. Министры призвали к инклюзивному диалогу с участием всех сторон.

Прекращение транзита российского газа через Украину связано с истечением договора между «Газпромом» и «Нафтогазом». Киев отказался продлевать соглашение. Украина назвала это событие историческим, заявив, что Россия не будет больше зарабатывать на транзите.

Турция предложила себя в роли ключевого поставщика газа в Европу. Министр энергетики Алпарслан Байрактар отметил готовность инфраструктуры для реализации поставок через Трансбалканский газопровод.

Турция укрепляет свою роль как стратегический энергетический хаб между Востоком и Западом. Реализация этих инициатив зависит от готовности Европы поддерживать диверсификацию источников энергии.

#европа #турция #газ #сергей лавров
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA обещает сделать DLSS 4.0 доступной для всех поколений GeForce RTX
5
Россия представила ракетный комплекс «Гермес»
1
CDPR ответила на слухи о сотрудничестве со Sweet Baby Inc., но геймеры остались недовольны
5
Кодзима признался, что устал и в студии Kojima Productions начались кранчи
2
Сразу погрустнел: боец ВСУ, радовавшийся захвату «Пятёрочки» в Курской области, попал в плен
12
Акции компаний квантовых компьютеров упали на $8 млрд после заявления Дженсена Хуанга на CES 2025
1
ВС РФ выходят к дороге Т0515, соединяющей Константинополь и Покровск
+
Смартфоны Honor 400 могут получить батареи 7000 мАч и металлические рамки
+
Россия внедряет УМПК-П для доставки авиабомб на 165 км
1
Анонсирован первый планшет, использующий Snapdragon 8 Elite
1
Military Watch: Танковая промышленность Южной Кореи укрепляет мировое лидерство с программой K3
3
Премьер Словакии назвал Зеленского попрошайкой
8
XFX показала 4-х слотовую Radeon RX 9070, оснащенную тремя 8-контактными разъемами питания
11
У Geforce RTX 5090 самый дорогой за всё время радиатор для графического процессора
3
OnePlus 13R начинает получать обновление OxygenOS 15.0.0.403 всего через два дня после запуска
+
Компания iQOO будет использовать прямые экраны для всей своей линейки смартфонов в этом году
+
Представлена первая в мире разгоняемая память DDR5 RDIMM со скоростью 6000 МТ/с и объемом до 256 ГБ
+
Моноприводный кроссовер Xiaomi YU7 будет развивать скорость до 240 км/ч
+
DGAMPA Франции поручил спроектировать и построить патрульное парусное судно
+
Merkur: Из-за прекращения транзита газа через земли Украины запасы газа в Британии упали на 25%
1

Популярные статьи

Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
178
Удаляем лишний жир с драйверов GeForce через NVCleanstall
19
Умные очки вступают в новую технологическую эру с более элегантным дизайном и низкими ценами
+
ТОП-10 недорогих игровых корпусов для ПК в 2025 году – лучшие шасси стоимостью до 5000 рублей
41
Человекоподобные роботы скоро будут использоваться не только на заводах, но и в домашних условиях
6
Итоги гоночного уик-энда 11-12 января
+
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
28
Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
16
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
33
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
5

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
11:15
В ЛНР осталось очистить площадь буквально пары населённых пунктов - ты это считаешь недостаточным, чтобы полагать, что ЛНР освобождено, а в Курской захват пяторочки в Судже - уже отдал укропам всю обл...
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
Mekanika
11:13
И почему ж мне кажется, что 9070ХТ упадёт между 7800ХТ и 7900ХТ? Рад буду ошибаться. з.ы: новое наименование модельного ряда - отстой. абсолютно не нужная "унификация".
До анонса Radeon RX 9070 XT осталось несколько дней, но эксперты не верят в успех видеокарты AMD
DooC
11:13
Когда они начнут у тебя отмирать сами по себе при тупой пролежке в коробке, и из них останется в лучшем случаии одна как то рабочая ты вспомниш времена как ты их продавал
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
Денис Бужан
11:13
И в чём его преимущество перед такими же компами Минисфорум и ГМК?
Gigabyte представила свой новый мини-ПК с процессором AMD Ryzen 7 8840U
DooC
11:08
128 мб были и от брендов таких как MSI,WinFast.Abit. порой да же низкопрофильные
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
Bamboliny
11:07
Насчет игрух - не думаю, что есть в этом особый смысл, все актуальные на то время игры уже миллион раз протестированы. Речь тут о возможности собрать интересную конфигурацию в настоящее время. Видео д...
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
andruhsss
11:07
Только у нас эти 22к превратятся в 42 в магазинах, и уже дорого монитор за такую цену.
TCL представляет свой новый монитор Thunderbird U6 27″ 4K QD-MiniLED с пиковой яркостью 600 нит
Николай Ромаданов
11:03
Подайте ниточку на отогревание!
Кандидат в канцлеры ФРГ призвала запустить сохранившиеся нитки «Северных потоков»
Bamboliny
11:03
Live, AMD XP и, тем более, winXP - мне совершенно неинтересны. Я не рассматриваю минимально возможную конфигурацию для сборки, ибо самый минимум - это вообще эмулятор. Так что да, собрать проще, и кто...
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
DIP32
10:59
Очередной хохлоперемогатор, горячо любящий Неньку... из Москвы.))) Хохлы, такие хохлы, любят свою Неньку дистанционно и чем дальше от неё, тем любовь к Неньке у них крепче))). Основная цель СВО не тер...
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем