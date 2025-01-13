Россия и Турция выразили обеспокоенность ситуацией в сфере энергетики, подчеркнув необходимость предотвращения действий, которые могут подорвать стабильность поставок и создать угрозы для энергетической безопасности региона.

Турция готова ежегодно поставлять до 10 миллиардов кубометров газа в Европу после остановки транзита российского газа через Украину. Это возможно благодаря Трансбалканскому газопроводу. Однако реализация планов требует политической воли и обязательств со стороны Европы.

Сергей Лавров обсудил с Хаканом Фиданом вопросы энергетики и стабильность поставок газа. Обе стороны подчеркнули необходимость избегать шагов, угрожающих энергетической безопасности региона.

Темой переговоров стало также урегулирование конфликта в Сирии. Министры призвали к инклюзивному диалогу с участием всех сторон.

Прекращение транзита российского газа через Украину связано с истечением договора между «Газпромом» и «Нафтогазом». Киев отказался продлевать соглашение. Украина назвала это событие историческим, заявив, что Россия не будет больше зарабатывать на транзите.

Турция предложила себя в роли ключевого поставщика газа в Европу. Министр энергетики Алпарслан Байрактар отметил готовность инфраструктуры для реализации поставок через Трансбалканский газопровод.

Турция укрепляет свою роль как стратегический энергетический хаб между Востоком и Западом. Реализация этих инициатив зависит от готовности Европы поддерживать диверсификацию источников энергии.