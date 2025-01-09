Лора Купер, главная фигура Пентагона в вопросах России, Украины и Евразии, завершила работу на своём посту. Её уход совпал с политическими переменами в США и важными переговорами о долгосрочной поддержке Украины.

Лора Купер, заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии, покинула свой пост в Пентагоне. Сообщается, что её уход состоялся сразу после празднования Нового года. Источники Politico подтвердили эту информацию, подчеркнув, что решение было принято заранее.

Интересно, что уход Купер совпал с подготовкой встречи контактной группы по Украине на базе Рамштайн. Главной темой этой встречи станет долгосрочная помощь Украине, запланированная аж до 2027 года.

Также стоит отметить, что её отставка произошла в канун инаугурации Дональда Трампа, вернувшегося в Белый дом. Политическая турбулентность в связи со сменой администрации могла сыграть свою роль в перестановках внутри Пентагона.

После ухода с поста Лора Купер не осталась без дела. Теперь её ждёт преподавательская деятельность в Национальном университете обороны. Это учреждение готовит будущих лидеров, специалистов в области национальной безопасности США.

Купер ранее возглавляла работу по российскому и украинскому направлениям ещё с первой администрации Трампа, что делает её уход особенно заметным событием.

За время работы в Пентагоне Лора Купер активно обсуждала вопросы военной помощи Украине. Её заявления по поводу кассетных боеприпасов вызвали немало споров. Она утверждала, что такие вооружения могли бы существенно повлиять на ход конфликта. Однако законодательные ограничения конгресса оставили эти планы на полке.

Также её имя связано с ключевыми политическими событиями, включая показания в Конгрессе по делу о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского в 2019 году.

Лора Купер неоднократно подчёркивала, что запросы со стороны Киева всегда были точечными и детально продуманными. Это, по её мнению, говорит о серьёзном подходе Украины к вопросам сотрудничества и военной помощи.