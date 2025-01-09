Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dayX
Politico: координатор поставок вооружения на Украину покинула свой пост
Лора Купер, главная фигура Пентагона в вопросах России, Украины и Евразии, завершила работу на своём посту. Её уход совпал с политическими переменами в США и важными переговорами о долгосрочной поддержке Украины.

Лора Купер, заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии, покинула свой пост в Пентагоне. Сообщается, что её уход состоялся сразу после празднования Нового года. Источники Politico подтвердили эту информацию, подчеркнув, что решение было принято заранее.

Интересно, что уход Купер совпал с подготовкой встречи контактной группы по Украине на базе Рамштайн. Главной темой этой встречи станет долгосрочная помощь Украине, запланированная аж до 2027 года.

Также стоит отметить, что её отставка произошла в канун инаугурации Дональда Трампа, вернувшегося в Белый дом. Политическая турбулентность в связи со сменой администрации могла сыграть свою роль в перестановках внутри Пентагона.

После ухода с поста Лора Купер не осталась без дела. Теперь её ждёт преподавательская деятельность в Национальном университете обороны. Это учреждение готовит будущих лидеров, специалистов в области национальной безопасности США.

Купер ранее возглавляла работу по российскому и украинскому направлениям ещё с первой администрации Трампа, что делает её уход особенно заметным событием.

За время работы в Пентагоне Лора Купер активно обсуждала вопросы военной помощи Украине. Её заявления по поводу кассетных боеприпасов вызвали немало споров. Она утверждала, что такие вооружения могли бы существенно повлиять на ход конфликта. Однако законодательные ограничения конгресса оставили эти планы на полке.

Также её имя связано с ключевыми политическими событиями, включая показания в Конгрессе по делу о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского в 2019 году.

Лора Купер неоднократно подчёркивала, что запросы со стороны Киева всегда были точечными и детально продуманными. Это, по её мнению, говорит о серьёзном подходе Украины к вопросам сотрудничества и военной помощи.

#сша #трамп #пентагон #киев #лора купер
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Современные хакеры легко взламывают 8-символьные пароли, не не могут справиться с 16-значными
27
GeForce RTX 5070 по производительности в играх равна GeForce RTX 4090
38
Физики назвали две технологии, способные увеличить скорость космических кораблей в сотни раз
10
В Китае создали сверхточные атомные часы, способные помочь обнаружить малозаметный истребитель
3
Процессор Ryzen 9 9950X3D уступает Ryzen 7 9800X3D по производительности почти во всех играх
4
Google представила обновленную операционную систему для телевизоров, с AI-функцией News Brief
1
NVIDIA представила игровые видеокарты GeForce RTX 50 — от $549 за RTX 5070 до $1999 за RTX 5090
9
Линейка смартфонов Poco F7 выйдет в этом году в трех версиях: базовой, Pro и Ultra
+
Российские потребители массово возвращают продавцам новогодние ели, гирлянды и декор
2
Hisense представляет первый микросветодиодный телевизор для потребителей
1
AMD анонсировала новые 3D V-Cache процессоры для настольных ПК и семейство Fire Range для ноутбуков
+
Новые смарт-часы Amazfit Active 2 приносят яркий дисплей и улучшенные сенсоры за менее чем $100
+
Выпущены материнские платы Gigabyte серии B850, адаптированные для процессоров Ryzen 9000
2
NVIDIA анонсировала GeForce RTX 5090D для китайского рынка
+
Немцы массово устанавливают солнечные панели на балконах, чтобы сэкономить на электроэнергии
+
Игровая производительность RTX 5090 на 30-40% выше предшественника без учёта технологии DLSS 4
29
Новые видеокарты AMD RX 9070 XT и RX 9070 теперь лучше работают с ИИ-задачами и трассировкой лучей
1
NVIDIA представила GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070 — флагманскую видеокарту оценили в $1999
13
AMD Radeon RX 9070 и Ryzen 9 9950X3D протестировали в Call of Duty Black Ops 6
3
Обновление BIOS повысило однопоточную производительность десктопных Core Ultra 200 на 52%
2

Популярные статьи

Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
19
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
146
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
50
Что стоит сделать и о чем задуматься геймеру в начале года
13
Какие аксессуары стоит купить счастливому обладателю новой PlayStation 5 (Xbox series)
2
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
31
О том, какие космические проекты и миссии реализуются в 2025 году
3

Сейчас обсуждают

Gamandril
06:27
Собственно вот пример андервольта видеокарты когда мощностей с избытком. 4К на RX 6500 XT. Обычно небольшой андерольт позволяет сохранить частоты. Но если их сбрасывать пока не будет -0.90 милливольт ...
Андервольт и выбор комплектующих на рынке, с оценкой новой платформы Intel
ИСКАНДЕР
06:22
Сходи к врачу, пусть тебя от зомбирования полечит! )))
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
ИСКАНДЕР
06:19
Как тебя клинит то! )))
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
ИСКАНДЕР
06:17
Сходи на свой родной укропский сайт, там всё покажут как тебе нравится! )))
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
ИСКАНДЕР
06:16
Скорее пытаются поддерживать, но укропы что потеряют, где сломают! )))
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
ИСКАНДЕР
06:14
В укропских фантазиях и не такое бывает! )))
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
ИСКАНДЕР
06:13
Конечно ты такое помнишь, поди сам участвовал во ВСУшном видеомонтаже? )))
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
ИСКАНДЕР
06:11
Ты главное не нервничай! Не в сети, не в жизни! )))
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
ИСКАНДЕР
06:10
А чего вы от своих хозяев другого ждали? Глаза начали открываться? )))
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
Такой то
06:10
"насосы способны поднимать воду обратно в хранилище в моменты излишков электроэнергии в сети, тем самым аккумулируя запасы электричества."
В Китае ввели в постоянную эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем