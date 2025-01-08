У побережья Евпатории обнаружены мазутные пятна, ставшие результатом крушения двух танкеров в Керченском проливе. Загрязнение быстро достигло берега, и местные власти начали срочные работы по ликвидации экологической угрозы. Специалисты активно очищают территорию, а пострадавших животных направляют на реабилитацию в специализированные парки.

На побережье Евпатории обнаружены мазутные пятна — результат крупного экологического ЧП. Глава городской администрации Александр Юрьев сообщил, что коммунальщики тут же взялись за работу, чтобы устранить загрязнение.

По словам Юрьева, специалисты были готовы к таким событиям. Сейчас на месте активно вывозят пропитанный мазутом песок, стараясь минимизировать вред природе.

Мазут ударил не только по экосистеме, но и по местным животным. Пострадавших птиц моют от нефти и отправляют на восстановление в парк львов «Тайган».

Авария произошла 15 декабря. В Керченском проливе затонули два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они везли около 9 тысяч тонн мазута, и значительная часть груза ушла в море. Волны быстро пригнали загрязнение к берегам Крыма и Кубани.

Ситуация развивалась стремительно. Власти Керчи и Краснодарского края сразу объявили режим ЧС. К 26 декабря его подняли до федерального уровня. А уже в январе губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о новом мазутном пятне в Балаклавской бухте. По его словам, оно было небольшим — примерно 1,5 на 1,5 метра, и с ним оперативно справились.

Развожаев отметил, что благодаря быстрой реакции удалось избежать масштабного загрязнения берегов. Сейчас всё убирают, не дожидаясь ухудшения ситуации.

Президент Владимир Путин назвал это бедствием для экологии, а пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул серьёзность проблемы. Экологи и учёные оценивают ущерб и разрабатывают планы восстановления морской экосистемы.

Коммунальные службы, экологи и волонтёры продолжают борьбу с последствиями разлива. Очистка побережья — лишь начало. Главная задача — восстановить экосистему и не допустить новых катастроф.