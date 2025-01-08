Израильские эксперты предупреждают о растущей угрозе со стороны Турции, чьи действия в регионе вызывают все больше опасений. Власти страны получили рекомендации усилить оборону и быть готовыми к возможной военной конфронтации с Анкарой.

Израиль стоит перед угрозой прямой конфронтации с Турцией. Та активно вмешивается в сирийские дела и поддерживает группировки вроде «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), что вызывает серьезное беспокойство. В докладе Комитета Нагеля говорится, что Турция может стать даже большей угрозой, чем Иран.

Анкара развивает свою поддержку сирийских повстанцев. После свержения Башара Асада в декабре 2024 года ХТШ закрепила свои позиции в регионе. Турция усилила присутствие, предоставив военную помощь и политическую крышу.

Амбиции Турции, направленные на восстановление влияния, напоминают мечты о возвращении к временам Османской империи. Через конфликты и союз с экстремистами Анкара пытается выстроить свою игру. Израилю становится все сложнее просчитывать риски, ведь Турция нацелена на долгую партию.

Доклад предупреждает, что Турция может организовать прокси-войну, используя сирийские группировки против Израиля. Такой сценарий вынуждает страну укреплять оборону. Есть опасность обострения конфликта в Иорданской долине и других приграничных зонах.

Комитет предложил увеличить военный бюджет на 15 миллиардов шекелей за пять лет. Деньги пойдут на закупку F-15, беспилотников, спутников и заправочных самолетов. Также планируют усилить системы ПВО и построить новый барьер вдоль Иорданской долины.

Биньямин Нетаньяху заявил, что Ближний Восток вступает в эпоху кардинальных перемен. Если раньше главной угрозой был Иран, то теперь на горизонте появилась Турция. «Этот отчет станет нашей дорожной картой для защиты страны», — подчеркнул премьер-министр.

После нападения ХАМАС в октябре 2023 года, когда погибло более 1,2 тысячи израильтян, Турция и Сирия выразили явную поддержку палестинцам. Это усилило напряжение в регионе. Израиль ответил масштабной операцией в секторе Газа, которая продолжается до сих пор.

Свержение Асада вынудило Израиль впервые с 1973 года выйти за пределы буферной зоны Голанских высот. Главная цель — не дать оружию попасть в руки повстанцев. Авиаудары по сирийским базам стали ключевым элементом израильской стратегии.