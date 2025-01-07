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Джастин Трюдо сообщил о намерении покинуть пост премьер-министра Канады
Джастин Трюдо, возглавлявший правительство страны последние десять лет, объявил о своем скором уходе с поста премьер-министра. Его заявление стало результатом падения рейтингов и усилившегося давления как внутри Либеральной партии, так и со стороны общественности. Теперь страна готовится к выбору нового лидера, который определит будущее политического курса Канады.

Джастин Трюдо, возглавлявший правительство Канады последние десять лет, объявил о своем уходе с поста лидера Либеральной партии и премьер-министра. 

За время своего пребывания у власти Трюдо неоднократно сталкивался с вызовами, от экономических кризисов до внешнеполитических конфликтов. Однако в последние годы его рейтинг значительно снизился. Даже внутри партии усилилась оппозиция, что сделало невозможным удержание лидирующей позиции.

Премьер попросил генерал-губернатора Канады Мэри Саймон, представляющую британскую корону, не распускать парламент до 24 марта. Это решение позволяет Либеральной партии за оставшиеся два месяца выбрать нового лидера, который сможет принять участие в предстоящих парламентских выборах.

Снижение популярности Трюдо связано с множеством факторов. Партийные организации в Квебеке, Онтарио и провинциях на побережье Атлантического океана, выразили недовольство его руководством. Особенно ярко критика прозвучала со стороны бывшего вице-премьера Кристиа Фрилэнд, которая обвинила Трюдо в неспособности справляться с экономическими трудностями.

Критика звучала не только изнутри. Отношения с Дональдом Трампом, бывшим президентом США, были напряженными. Экономические угрозы и жесткие высказывания со стороны Трампа усилили давление на правительство Канады.

В своем обращении Трюдо отметил, что нынешняя ситуация требует новых идей и подходов. Он подчеркнул, что парламент оказался фактически парализованным, а работа правительства нуждается в перезагрузке.

«Я делал все возможное для блага канадцев, но сегодня настало время для свежего взгляда на политику. Мы должны быть готовы к трудным временам как внутри страны, так и на международной арене», — заявил Трюдо.

#канада #правительство #джастин трюдо
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