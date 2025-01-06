Тирасполь отклонил предложение Кишинева о помощи в обеспечении региона газом из Евросоюза, продолжая надеяться на возобновление поставок от «Газпрома». Этот шаг ставит под сомнение возможность оперативного решения энергетического кризиса в Приднестровье, особенно на фоне растущей задолженности и прекращения транзита через Украину.

Тирасполь отверг помощь Кишинева в закупке газа в Европе. Главной ставкой властей Приднестровья остается надежда на возобновление поставок от «Газпрома», несмотря на прекращение транзита газа через Украину в начале года.

1 января 2025 года «Газпром» остановил поставки газа в Молдавию, заявив о долге в $709 миллионов. По версии российской компании, сумма образовалась из-за изменения условий контракта. Ситуация усугубилась после прекращения транзита через Украину, оставив Приднестровье без газа.

В декабре молдавское правительство предложило закупить газ в Евросоюзе за государственный счет. Однако Тирасполь отказался, упорно надеясь на продолжение сотрудничества с «Газпромом». Врио главы «Молдовагаз» Вадим Чебан предупредил, что без международных поставок региону грозит серьезный энергетический кризис.

По словам госсекретаря Министерства энергетики Молдавии Константина Боросана, ситуация стала гуманитарной проблемой. Приднестровье оказалось без тепла, электроэнергии и нормального обеспечения базовых потребностей.

Соглашение между «Газпромом» и «Молдовагаз» от 2021 года привязывало цену газа к биржевым котировкам. Это вызвало резкие скачки стоимости и спор о долгах: Кишинев утверждает, что задолженности нет, а «Газпром» требует оплату.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что долг перед «Газпромом» погашать не будут. Вице-премьер Олег Серебрян назвал ситуацию кризисной, подчеркнув, что для многих жителей страны это уже гуманитарная катастрофа.