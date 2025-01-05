США планируют крупнейшую сделку по продаже вооружений Израилю: речь идет о партии на $8 млрд, включающей авиационные бомбы, артиллерийские снаряды и высокоточные ракеты. Эта инициатива направлена на укрепление обороноспособности Израиля, однако может вызвать споры в Конгрессе из-за возможных последствий для региональной стабильности.

Администрация президента США сообщила Конгрессу о планах продать Израилю вооружение на внушительную сумму — $8 млрд. В сделку входят авиационные бомбы, артиллерийские снаряды и высокоточные ракеты. По данным The Wall Street Journal, эта поставка может стать одной из крупнейших для Израиля за последние годы.

В комплекте поставки:

Артиллерийские снаряды. Особое внимание уделено 155-мм боеприпасам, которые активно применяются в современных конфликтах.

Авиационные бомбы с "умным" апгрейдом. Специальные комплекты сделают их управляемыми, что повысит точность и эффективность.

Ракеты для воздушных схваток. Эти технологии помогут отражать атаки дронов и вражеской авиации.

Ракеты "воздух — земля". Их интеграция с вертолетами позволит уничтожать наземные цели с высокой точностью.

Вашингтон объясняет сделку необходимостью усиления обороны Израиля. Представитель администрации Байдена заявил:

«Мы будем поддерживать способность Израиля защищать себя».

Однако Конгрессу еще предстоит утвердить это соглашение. И вот тут может возникнуть заминка. Некоторые демократы выразили недовольство из-за использования американского оружия в операциях против сектора Газа. Этот момент может затянуть обсуждение сделки.

Израиль уже получил официальное уведомление о намерениях США и ожидает первых поставок в 2025 году. По словам источника в израильском правительстве, сделка имеет стратегическое значение: оружие поможет сохранить баланс сил в регионе на фоне обостряющихся угроз.

Оппоненты сделки не устают напоминать об этической стороне вопроса. Мол, поставки оружия могут спровоцировать очередную вспышку насилия. Также есть опасения, что часть боеприпасов может попасть не в те руки.