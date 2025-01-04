Статус Турции как важного энергетического центра набирает обороты. Алтуг Караташ, член правления MÜSİAD и гендиректор Vat Energy, в интервью Milliyet назвал четыре ключевых выгоды, которые получила Турция после того, как транзит российского газа через Украину прекратился.
С закрытием украинских и прочих традиционных маршрутов, Турция превратилась в единственный сухопутный мост для доставки газа в Европу. Караташ утверждает, что вопросы обходных путей остались в прошлом — связи с Россией через другие страны больше нет.
Роль Турции как хаба дает ей не только финансовую выгоду, но и международный вес. Часть доходов от торговли энергоресурсами оседает в стране, а это, как говорится, двойная польза.
Присутствие газопроводов на территории Турции добавляет ей очков в большой геополитической игре. По словам Караташа, это укрепляет статус страны как стабильного игрока, способного повлиять на региональные и мировые процессы.
Создание торговой площадки для энергоресурсов превращает Турцию из транзитной зоны в стратегического игрока, который способен диктовать цены. Такой шаг даёт стране больше свободы и веса в энергетической политике.