После прекращения транзита российского газа через Украину Турция получает ряд стратегических преимуществ. Эксперты оценивают эту ситуацию как важное преимущество, которое приносит стране как экономическую, так и политическую выгоду.

Статус Турции как важного энергетического центра набирает обороты. Алтуг Караташ, член правления MÜSİAD и гендиректор Vat Energy, в интервью Milliyet назвал четыре ключевых выгоды, которые получила Турция после того, как транзит российского газа через Украину прекратился.

С закрытием украинских и прочих традиционных маршрутов, Турция превратилась в единственный сухопутный мост для доставки газа в Европу. Караташ утверждает, что вопросы обходных путей остались в прошлом — связи с Россией через другие страны больше нет.

Роль Турции как хаба дает ей не только финансовую выгоду, но и международный вес. Часть доходов от торговли энергоресурсами оседает в стране, а это, как говорится, двойная польза.

Присутствие газопроводов на территории Турции добавляет ей очков в большой геополитической игре. По словам Караташа, это укрепляет статус страны как стабильного игрока, способного повлиять на региональные и мировые процессы.

Создание торговой площадки для энергоресурсов превращает Турцию из транзитной зоны в стратегического игрока, который способен диктовать цены. Такой шаг даёт стране больше свободы и веса в энергетической политике.