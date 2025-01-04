Эксперты Foreign Affairs разобрали стратегию США в отношениях с Россией, основанную на тактике «пошагового подхода». В статье подчёркиваются её достижения и уязвимости, особенно в контексте глобальной безопасности и конфликта на Украине.

Стратегия Джо Байдена, направленная на постепенное нарушение «красных линий» Москвы, получила одобрение аналитиков Foreign Affairs. Она доказала свою эффективность, хотя её реализация вовлекла Украину в затяжной конфликт.

Критики действий администрации Байдена часто упускают важный момент: именно умеренность Белого дома предотвратила глобальную эскалацию. Эксперты Майкл Познански и Уильям Уолфорт в статье для FA подчёркивают, что стратегия администрации была похожа на «нарезку салями» — подход, при котором небольшие действия подрывают позиции противника, не вызывая значительного ответа.

Тем не менее критики считают, что Байден переоценил угрозу эскалации. По их мнению, следовало решительнее поддерживать Украину, предоставив больше оружия и ресурсов для изменения хода боевых действий.

Эксперты отмечают парадокс: благодаря отсутствию серьёзной эскалации, критики утверждают, что Белый дом мог действовать смелее. Однако именно постепенность, вероятно и предотвратила разрастание конфликта.

Администрация Байдена предприняла ряд шагов для сдерживания России. Были отправлены личные послания президенту Владимиру Путину, мировые лидеры предупреждали о недопустимости применения ядерного оружия, а также разрабатывались возможные меры на случай его использования.

Украина оказалась в ситуации затяжного противостояния. Авторы статьи указывают, что стратегия США вынуждает страну бороться с практически непреодолимыми препятствиями.

На фоне событий, президент Владимир Путин 19 ноября 2024 года утвердил обновлённую ядерную доктрину России. В документе главной целью обозначено сдерживание потенциальной агрессии против РФ и её союзников.