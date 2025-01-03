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dayX
В Молдавии предложили запретить полеты российских авиакомпаний
Молдавия планирует запретить полеты авиакомпаний из России и ряда других стран в рамках приведения законодательства к стандартам ЕС. Инициатива направлена на повышение безопасности и поддержку курса страны на вступление в Евросоюз.

Молдавия сейчас активно правит свои законы под европейские стандарты. Один из главных ходов — идея ограничить полеты для авиакомпаний из ряда стран, включая Россию. Делается это ради безопасности авиаперевозок и защиты пассажиров.

Как сообщает портал Esp.md, молдавское Министерство инфраструктуры подготовило законопроект. Он запрещает полеты перевозчикам из России, Армении, Афганистана, Ирана и еще нескольких стран. Причина проста: статус кандидата в ЕС, который страна получила в 2022 году, требует соответствовать строгим европейским нормам.

Документ уже выставили на общественное обсуждение. Планируется, что в черный список попадут авиакомпании, не дотягивающие до международных стандартов безопасности.

Под удар попали десятки российских авиакомпаний:

  • «Аврора», «Авиастар-ТУ», «Ижавиа», «Якутия», «РусДжет», «ЮВТ Аэро»;
  • «Сибирь», «Смартавиа», «ИрАэро», «Уральские авиалинии»;
  • NordStar, «РусЛайн», «Ямал», NordWind, «Икар», «АйФлай»;
  • «Победа», «Аэрофлот», «Россия», СКОЛ, «ЮТэйр» и другие.

Президент Майя Санду неоднократно подчеркивала, что ЕС — стратегическая цель, а реформы должны охватить даже Приднестровье, несмотря на сложные отношения с регионом.

Ранее Молдавия занимала нейтральную позицию в отношении санкций против России. Но в последние годы риторика ужесточилась. В 2023 году страна поддержала европейские санкции, что вызвало резкое недовольство Москвы.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие шаги «враждебными» и пообещала ответные меры.

#россия #евросоюз #молдавия #авиакомпании #перелеты
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