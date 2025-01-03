Вячеслав Володин поручил разработать законопроект, который ограничит использование англицизмов в публичной сфере. Инициатива направлена на защиту русского языка от чрезмерного влияния заимствований и сохранение его культурной ценности.

Русский язык снова выходит на передовую культурной повестки. В Государственной думе подготовили законопроект, который должен оградить язык от засилья англицизмов и иностранных слов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что комитет по культуре займется этим вопросом в срочном порядке. Идея проста: уменьшить количество заимствований в публичной сфере и сохранить русский язык таким, каким его знали наши предки — ясным, богатым, самобытным.

Законопроект обязывает использовать русский язык везде, где это возможно: на вывесках, в рекламе, на упаковках товаров и в акциях. Даже новостройки и микрорайоны должны получать названия на родном языке.

Президент Владимир Путин не остался в стороне. Еще в начале 2023 года он подписал закон, запрещающий использовать иностранные слова в официальной речи, если есть подходящие аналоги на русском. Исключение — только для тех случаев, когда синонима в языке действительно нет. Теперь же контроль над соблюдением этих норм обещают ужесточить.

Летом 2024 года упразднили старый Совет по русскому языку, а вместо него создали Совет по реализации политики поддержки русского языка и языков народов России. Руководить новым органом назначили Елену Ямпольскую — человека, который давно известен своими усилиями в области культуры.