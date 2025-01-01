В связи с прекращением поставок газа из России города и сёла Приднестровья остались без газоснабжения, централизованного отопления и горячего водоснабжения.

С 1 января 2025 года истёк контракт на транзит российского газа через Украину в Европу, а Молдавия так и не рассчиталась по накопленным долгам. В результате "Газпром" полностью перекрыл вентиль, оставив регион без поставок. Эффект домино не заставил себя ждать — в Приднестровье мгновенно остановили центральное отопление.

По данным пресс-службы компании "Тирастеплоэнерго", с семи утра 1 января батареи остыли во всех жилых домах, школах, детсадах и учреждениях. Исключение сделали лишь для больниц и социальных стационаров, где тепло и горячая вода пока сохраняются.

Ожидается, что на восстановление подачи отопления и горячего водоснабжения уйдёт до двух недель. Тем временем в Молдавии с 16 декабря действует режим чрезвычайного положения, объявленный на 60 дней из-за нарастающего энергетического кризиса.

Ключевая причина — окончание пятилетнего транзитного контракта через Украину. Киев официально подтвердил остановку прокачки газа, несмотря на существующие договорённости "Газпрома" с европейскими покупателями. В Министерстве энергетики Украины это решение назвали "историческим" и подчеркнули, что оно принято ради национальной безопасности.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что продлевать контракт на транзит не будут, поскольку Киев отказался от нового соглашения. По его словам, "Газпром" переживёт эту ситуацию без особых потерь.

Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, работает на российском газе и снабжает страну электроэнергией. Остановка поставок ставит под угрозу стабильность энергосистемы и грозит затяжными перебоями.

31 декабря Болгария предложила Молдавии помощь с поставками газа. Однако быстро и полностью заменить российские объёмы будет крайне сложно, учитывая степень зависимости региона от прежних поставок.