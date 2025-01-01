В 2025 году россияне вновь столкнутся с налогом на доходы с вкладов, но не всё так однозначно. Доходы до 210 тысяч рублей освобождаются от налога, а ключевая ставка ЦБ может повлиять на этот лимит.

В 2025 году россиянам снова предстоит платить налог на доходы с вкладов. Но есть хорошая новость: суммы до 210 тысяч рублей обложению налогом не подлежат. Этот порог установлен на основе ключевой ставки ЦБ — 21% по состоянию на 1 января 2025 года.

Здесь всё просто, хотя и не без формул. Максимальная сумма, которая освобождена от налога, зависит от ключевой ставки Центрального банка.

Формула такая:

Максимальная ключевая ставка за год × 1 миллион рублей.

Сейчас ключевая ставка — 21%. Значит, необлагаемый лимит — 210 тысяч рублей (21% от миллиона). Если ставка в течение года не вырастет, это значение останется неизменным. А если поднимется — лимит тоже увеличится.

Если ваш доход с вкладов превысил установленный лимит, придётся платить:

13%, если общий годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей;

15%, если доход больше этой суммы.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в 2024 году средний депозит составил 370 тысяч рублей. Почти все россияне (95,9%) хранят на счетах меньше миллиона. Только небольшая часть вкладчиков накопила:

от 1 до 1,4 млн рублей — 1,6%;

от 1,4 до 3 млн рублей — 1,7%;

от 3 до 10 млн рублей — 0,6%;

свыше 10 млн рублей — 0,1%.

Минфин прогнозирует, что налог на доходы с вкладов принесёт в бюджет 251,49 млрд рублей. Это в два с лишним раза больше, чем в 2024 году (108,55 млрд рублей).

Ожидается, что общий доход вкладчиков от процентов составит 1,68–1,93 трлн рублей. Всё, что выше необлагаемого порога, будет облагаться налогом по ставкам 13% или 15%.