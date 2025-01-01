С начала 2025 года MyHeritage полностью прекращает предоставление услуг в России. Компания удалит все аккаунты российских пользователей и связанные с ними данные. До 1 февраля 2025 года пользователи могут экспортировать свои генеалогические древа и результаты ДНК-тестов, после чего доступ к сервису будет закрыт навсегда. Решение связано с требованиями российского законодательства о хранении персональных данных.

С начала 2025 года известный генеалогический сервис MyHeritage сворачивает свою деятельность в России. Компания заявила, что все российские аккаунты будут удалены вместе с данными и последний шанс для экспорта информации — до 1 февраля. После этого доступа к личным данным и аккаунтам не будет.

Причина в требованиях российского законодательства по хранению персональных данных. С 1 сентября 2015 года действует закон «О персональных данных», который обязывает компании хранить информацию о российских пользователях только на серверах внутри страны. За несоблюдение этого требования MyHeritage уже не раз штрафовали российские суды. С февраля 2020 года компания начала ограничивать свои услуги в России: например, перестала продавать наборы для ДНК-тестов. Последний шаг — окончательное сворачивание бизнеса в регионе.

Российским пользователям пришли уведомления о предстоящих изменениях. В них MyHeritage напоминает, что все данные, включая генеалогические древа и результаты ДНК-тестов, будут удалены безвозвратно. Важно экспортировать важную информацию до 1 февраля, используя личный кабинет на сайте. После этой даты доступ к сервису будет закрыт навсегда.

Для новых пользователей регистрация на платформе MyHeritage в России теперь невозможна. Попытки создать аккаунт через сайт или сторонние сервисы не увенчаются успехом — система блокирует создание учетной записи. С уходом MyHeritage российским пользователям придется искать другие платформы для работы с генеалогическими данными и ДНК-тестами.