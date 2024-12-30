Самописцы самолета Embraer 190, потерпевшего крушение под Актау, отправят в Бразилию для анализа в центр CENIPA. Решение принято с учетом рекомендаций Чикагской конвенции.

Черные ящики самолета Embraer 190, разбившегося под Актау 25 декабря, отправят в Бразилию, в центр CENIPA. Почему туда? Да все просто: Бразилия — страна, где эти самолеты и создают.

В Министерстве транспорта Казахстана объяснили: такие вопросы регулируются рекомендациями Чикагской конвенции. По этим правилам страна, ведущая расследование, может передать материалы в другую. После обсуждений с Россией, Азербайджаном и с учетом советов ICAO выбор пал на CENIPA.

Самолет Embraer 190, принадлежащий авиакомпании AZAL, выполнял рейс из Баку в Грозный. Но погода сыграла злую шутку: туман и плохая видимость не позволили приземлиться в пункте назначения. На высоте около 500 метров начались проблемы с навигацией. А в это время на территории Чечни шли боевые действия: отражали атаку дронов, системы ПВО были наготове.

После двух неудачных попыток посадки командир принял решение лететь в Казахстан. Однако при заходе на посадку в Актау самолет разбился неподалеку от аэропорта. В катастрофе погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет пострадал от воздействия радиоэлектронной борьбы над Грозным. Также лайнер получил повреждения от огня с земли. По словам Алиева, все это произошло случайно, намеренного обстрела не было.

Владимир Путин извинился за случившееся и подчеркнул, что катастрофа стала результатом череды чрезвычайных обстоятельств.