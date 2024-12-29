Самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился возле аэропорта Актау. Причиной трагедии стали внешние воздействия, включая радиоэлектронное подавление и обстрел с земли. В результате катастрофы погибли 38 человек, включая 16 россиян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обстрел мог быть случайным, и инициировал расследование, ключевую роль в котором играет расшифровка «черных ящиков». Россия признала свою ответственность за инцидент в своем воздушном пространстве и выразила соболезнования.

Самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), упавший в Актау, пострадал от внешнего воздействия. Так заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В разговоре с телеканалом AZ TV он рассказал, как всё произошло.

По словам Алиева, всё началось с воздействия радиоэлектронной борьбы. Это стало причиной первых неполадок. Затем, в районе Грозного, самолет обстреляли с земли. Особенно пострадала хвостовая часть лайнера. Президент подчеркнул: о преднамеренном нападении речи нет. Он считает, что обстрел мог быть случайным, а пилот, возможно, принял удар за столкновение с птицей.

Сначала обсуждалась версия взрыва газового баллона на борту. Это вызвало недоумение в Баку, но вскоре ее опровергли. Сейчас главное внимание уделяют анализу «черных ящиков».

Алиев добавил, что полеты AZAL в Россию временно приостановлены. Более того, рейсы в Грозный могут быть отменены навсегда.

28 декабря Владимир Путин принес извинения Ильхаму Алиеву. Российская сторона признала ответственность за инцидент в своем воздушном пространстве. Москва выразила соболезнования всем пострадавшим.

Крушение Embraer 190 произошло 25 декабря. Самолет летел из Баку в Грозный, но разбился неподалеку от аэропорта Актау. На борту находились 67 человек, из них 38 погибли. Среди жертв – 16 россиян, семь из которых не выжили.

Росавиация объяснила, что самолет отклонился от маршрута из-за густого тумана и введенного режима «Ковер» (это связано с атаками беспилотников). Экипажу предлагали приземлиться в других аэропортах, но командир решил лететь в Казахстан. А на высоте 500 метров видимость была почти нулевая.