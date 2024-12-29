Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но только при соблюдении своих национальных интересов. Москва отвергла предложения команды Дональда Трампа о демилитаризованной зоне и отсрочке вступления Украины в НАТО, считая их недостаточными для решения коренных причин конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждение разрешения конфликта на Украине возможно только при надежных договоренностях, которые устранят сами корни противостояния. Однако Москва отвергает предложения команды Дональда Трампа, предполагающие отсрочку вступления Украины в НАТО на 20 лет и размещение европейских миротворцев.

Россия не раз подчеркивала готовность к переговорам, но с оговоркой — только при соблюдении национальных интересов. Лавров напомнил: позиция президента Владимира Путина на этот счет была озвучена недвусмысленно, в том числе на ежегодной пресс-конференции. При этом, по словам министра, официальных предложений из Вашингтона Москва пока не получала.

По данным The Wall Street Journal, советники Дональда Трампа выдвинули идею создания демилитаризованной зоны на Украине, отсрочки её вступления в НАТО и введения миротворцев. Москва встретила эти инициативы без восторга. Лавров отметил: такие предложения не соответствуют интересам России и никак не решают ключевые причины конфликта.

Россия продолжает выступать против военной помощи Украине, считая её фактором, затягивающим конфликт. В числе претензий — активная роль НАТО, стремление Украины в альянс Москва называет одним из поводов для начала военной операции.

Дональд Трамп часто критиковал поддержку Украины и обещал быстрое разрешение конфликта. Но каковы реальные намерения его команды — вопрос открытый. По данным WSJ, судьба предложений о миротворцах и отсрочке вступления Украины в НАТО остаётся туманной.