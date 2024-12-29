В 2024 году начались испытания российского авиалайнера SJ-100. Из 200 запланированных полётов выполнено 30, что составляет 15% от программы. В ходе тестов проверялись отечественные агрегаты и системы, а результаты показали положительную динамику. Основное внимание сейчас уделяется сертификационным и доводочным испытаниям. В 2025 году ожидается первый полёт с новыми российскими двигателями ПД-8, а серийное производство самолётов начнётся в 2026 году.

За 2024 год из намеченных 200 полётов по программе летных испытаний импортозамещённого SJ-100 выполнено около 30. Это всего 15% от общего объема, остальные 85% придётся завершать в 2025 году. Во время испытаний проверяли российские агрегаты и системы.

О ходе тестирований рассказал заслуженный лётчик-испытатель РФ Леонид Чикунов. Он пояснил, что вместе с сертификационными испытаниями проходят и доводочные. «Самолёт показал отличные результаты по устойчивости и управляемости. Мы оцениваем их как положительные», — добавил он.

Испытания авиалайнера стартовали в июне 2024 года. Пока для их проведения используется только один образец с французско-российскими двигателями SaM146. Самолёт с отечественными ПД-8 взлетит в 2025 году.

Серийное производство SJ-100 начнется в 2026 году. В это же время первые самолёты поступят в авиакомпании.