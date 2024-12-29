Роскосмос объявил о начале работы с лазерной связью. Новая технология, способная кардинально изменить передачу данных в космосе, будет протестирована на спутниках «Беркут-ВР» в 2026–2027 годах.

Лазерная связь в космосе – уже вполне реальная перспектива. Эта технология может кардинально поменять подход к передаче данных, и внимание к ней сейчас на пике. Если год назад о ней громко заявлял Starlink, то теперь и в России берут курс на внедрение. В Роскосмосе сообщили, что лазерная связь станет частью отечественной космической программы.

Первые эксперименты с лазерной связью проведут с помощью спутников «Беркут-ВР». Эти аппараты, созданные для дистанционного зондирования Земли, отправятся в космос в 2026–2027 годах. После запуска начнутся полномасштабные исследования возможностей лазерной передачи данных.

Как рассказали в Роскосмосе, в рамках проекта «Лазер» были разработаны и испытаны первые терминалы для связи. Причем протестировали не только наземные, но и бортовые устройства. Результаты радуют: система готова к следующему этапу — летным испытаниям.

Теперь предстоит проверить, как лазерная связь покажет себя в реальных условиях космоса. Эти тесты планируют провести с использованием «Беркута-ВР».

Существующие методы передачи данных, вроде радиосвязи, уже не всегда соответствуют современным запросам. Радиоволны ограничены в скорости, подвержены помехам и требуют больших энергозатрат.

Лазерная связь — совсем другое дело. Узконаправленный луч света устойчив к помехам, позволяет передавать данные с высокой скоростью и значительно повышает уровень безопасности информации.



