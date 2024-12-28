В Средиземном море затонул российский сухогруз Ursa Major. Норвежское судно Oslo Carrier 3, оказавшееся рядом, отказалось принимать экипаж на борт, ссылаясь на указания спасательной службы. Из 16 моряков удалось спасти 14, двое пропали без вести. Владелец сухогруза намекает на теракт, а российские власти обвиняют норвежскую компанию в нарушении морских законов.

Норвежская компания Bulkship Management, владелец судна Oslo Carrier 3, прокомментировала ситуацию с затонувшим российским сухогрузом Ursa Major. В ответ на обвинения в том, что экипаж Oslo Carrier 3 не принял на борт моряков с терпящего бедствие судна, компания заявила, что все действия были выполнены строго по инструкциям спасательной службы.

Сухогруз Ursa Major ушел под воду 24 декабря 2024 года в Средиземном море, между берегами Испании и Алжира. Причиной стал взрыв в машинном отделении, который серьезно повредил судно. Спасли 14 из 16 членов экипажа, но двое до сих пор числятся пропавшими. Российская компания-владелец судна, «Оборонлогистика», заявила, что пробоина на корпусе может свидетельствовать о теракте.

Представители Bulkship Management рассказали, что спасательную операцию координировал Морской спасательно-координационный центр (MRCC) в Картахене, Испания. Именно MRCC указал капитану Oslo Carrier 3 не принимать моряков на борт, так как к месту уже направлялось специальное спасательное судно.

«Когда Oslo Carrier 3 прибыл на место, спасательная шлюпка с экипажем Ursa Major находилась неподалеку. Профессиональные спасатели взяли все под контроль. Погода была спокойной, угрозы для жизней не было», — заявили в компании. Они также приложили фотографии с места событий, подтверждающие их слова.

Российские официальные лица считают, что экипаж Oslo Carrier 3 отказал в помощи под надуманным предлогом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это противоречит международным морским законам, и потребовал разбирательства.

Bulkship Management в ответ подчеркнула: их действия полностью соответствовали указаниям MRCC, который отвечает за спасательные операции в данном районе.

Выжившие моряки Ursa Major рассказали, что 23 декабря на правом борту прогремели три взрыва. Судно начало быстро крениться, вода затопила машинное отделение, что и привело к катастрофе.

Компания «Оборонлогистика» считает, что взрывы могли быть спланированными. Однако это пока лишь предположения — расследование продолжается.