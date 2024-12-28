Норвежская компания Bulkship Management, владелец судна Oslo Carrier 3, прокомментировала ситуацию с затонувшим российским сухогрузом Ursa Major. В ответ на обвинения в том, что экипаж Oslo Carrier 3 не принял на борт моряков с терпящего бедствие судна, компания заявила, что все действия были выполнены строго по инструкциям спасательной службы.
Сухогруз Ursa Major ушел под воду 24 декабря 2024 года в Средиземном море, между берегами Испании и Алжира. Причиной стал взрыв в машинном отделении, который серьезно повредил судно. Спасли 14 из 16 членов экипажа, но двое до сих пор числятся пропавшими. Российская компания-владелец судна, «Оборонлогистика», заявила, что пробоина на корпусе может свидетельствовать о теракте.
Представители Bulkship Management рассказали, что спасательную операцию координировал Морской спасательно-координационный центр (MRCC) в Картахене, Испания. Именно MRCC указал капитану Oslo Carrier 3 не принимать моряков на борт, так как к месту уже направлялось специальное спасательное судно.
«Когда Oslo Carrier 3 прибыл на место, спасательная шлюпка с экипажем Ursa Major находилась неподалеку. Профессиональные спасатели взяли все под контроль. Погода была спокойной, угрозы для жизней не было», — заявили в компании. Они также приложили фотографии с места событий, подтверждающие их слова.
Российские официальные лица считают, что экипаж Oslo Carrier 3 отказал в помощи под надуманным предлогом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это противоречит международным морским законам, и потребовал разбирательства.
Bulkship Management в ответ подчеркнула: их действия полностью соответствовали указаниям MRCC, который отвечает за спасательные операции в данном районе.
Выжившие моряки Ursa Major рассказали, что 23 декабря на правом борту прогремели три взрыва. Судно начало быстро крениться, вода затопила машинное отделение, что и привело к катастрофе.
Компания «Оборонлогистика» считает, что взрывы могли быть спланированными. Однако это пока лишь предположения — расследование продолжается.