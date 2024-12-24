В России трафик YouTube упал ниже 20% из-за проблем с серверами Google и возможного давления со стороны властей. Пользователи жалуются на сбои, а эксперты предсказывают полную блокировку платформы. Власти обсуждают развитие российских альтернатив.

Google утверждает, что технических сбоев с их стороны нет. В пресс-службе компании заявили:«YouTube остается важной платформой для независимой информации в России. Проблемы пользователей не связаны с нашими действиями».

Но с августа 2024 года россияне начали жаловаться на проблемы: видео не грузятся в хорошем качестве или вообще не открываются через стационарный интернет.

По словам главы Роскомнадзора Андрея Липова, все дело в деградации серверов Google (GGC). После ухода компании из России их обслуживание прекратилось. С декабря сложности стали ощущаться и на мобильных сетях — у МТС, «МегаФона», Tele2 и «Билайна».

Эксперты считают, что YouTube может быть полностью заблокирован.

Президент Владимир Путин объяснил проблемы необходимостью обслуживания серверов и обвинил YouTube в «злоупотреблении своими возможностями». В июле 2024 года Роскомнадзор сообщил о блокировке более 200 российских ресурсов на платформе.

Многие переключились на VPN и мобильные сети, но даже так платформа работает медленно. Люди жалуются на плохое качество видео, невозможность загрузки и недоступность популярных каналов.